Llanes presenta unos presupuestos que superan los 23 millones de euros

El Ayuntamiento de Llanes llevará a Pleno próximamente la aprobación de los presupuestos del ejercicio 2026, que este viernes fueron anunciados por el alcalde, Enrique Riestra, el teniente de alcalde, Juan Carlos Armas, y el concejal de Hacienda, Xuan Valladares. Serán, como indican desde el equipo de gobierno local, unas cuentas «realistas y ajustadas» que reflejan una senda económica «sólida y correcta».

El Presupuesto que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llanes presenta se eleva a 23.011.357,87 euros, Para inversión real se reservan 1.211.850,83 euros, lo que supone un incremento del 20,02 % respecto al año anterior.

Según expone la memoria, esta década de gestión del actual equipo de gobierno y que, como explica el alcalde, se ha basado en la «prudencia y sensatez» ha permitido «sanear las cuentas municipales» y «aumentar de forma sostenible» la calidad de los servicios públicos.

En este sentido, profundizan desde el equipo de gobierno llanisco, durante los últimos diez años el concejo ha avanzado 11 puestos en la renta per cápita de Asturias, pasando del puesto 21 al 10, según datos de SADEI. Este progreso económico ha ido paralelo a una «transformación radical! del propio Consistorio, que ha pasado de »heredar una situación compleja con deudas millonarias a consolidar una posición que le permite incrementar su capacidad inversora«.

Los nuevos presupuestos consolidan una serie de planes de trabajo, como son el Plan de Desbroces, con una inversión superior a los 350.000 euros anuales, un servicio que era «inexistente hace una década», o el Plan de Bacheo, destinado a un mantenimiento «más eficaz, continuo y extenso» de la red viaria local.

Además, incorpora dos nuevos planes municipales, el de Jardinería, dirigido a «embellecer las zonas urbanas» del concejo, y el Plan de Mantenimiento de Colegios, destinado a «garantizar condiciones óptimas» en los centros educativos.

Asimismo, se implementan medidas innovadoras para mejorar la eficiencia de los servicios, como la sustitución de un tercio del alumbrado por tecnología LED que implicará un ahorro en la factura de la luz, la creación de una Patrulla de Autocaravanas en la Policía Local y la mejora de la frecuencia y dotación de la limpieza viaria.

El área de Cultura ve incrementada su partida, encaminándose hacia un hito para el concejo: la materialización del proyecto del Cinemar. El compromiso de inversión se extiende de forma proporcional a todos los rincones del municipio, priorizando las necesidades urgentes. Entre los proyectos destacados figuran:

-Continuación del asfaltado en la zona rural y hormigonado para el sector agrario.

-Apoyo al Museo del Oriente de Asturias (MOA) en Porrúa.

-Creación de un espacio de usos múltiples en la plaza del ganado de Posada.

-Finalización del acondicionamiento de las antiguas escuelas de Nueva.

-Construcción de una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) para Riegu, Puertas y Vidiago.

-Restauración de la capilla de las Nieves de Póo.

Una de las novedades más destacadas en los presupuestos del próximo aós es la incorporación de una subvención de 50.000 euros para fomentar el alquiler anual. La medida, que prevé ayudas de 1.000 euros por vivienda, está diseñada para incentivar que las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y Viviendas Vacacionales (VV) se integren en el mercado de alquiler residencial, abordando así una de las necesidades clave de la población.

Durante la presentación de los Presupuestos, el alcalde llanisco, Enrique Riestra, señaló que «seguimos firmes en la senda de una gestión honesta y con sentido común, priorizando el bien común, tratando de llegar a todo el territorio del municipio, y trabajando para que la equidad sea una seña de identidad definitiva en el concejo de Llanes».

El regidor llanisco hace hincapié en que «estos Presupuestos son la prueba de que el cambio de gestión iniciado hace diez años ha dado frutos tangibles. Tras heredar deudas tanto económicas como materiales, especialmente con la zona rural, el Ayuntamiento ha saneado contratos públicos, saldado deudas en cultura –que hoy se revierten en equipamientos como el futuro Cinemar– y dotado al concejo de mejores instalaciones deportivas y un mayor apoyo a las fiestas populares».