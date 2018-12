Llanes y Ribadedeva disuelven su mancomunidad tras diecisiete años Enrique Riestra y Jesús Bordás, en el centro, en una reunión de la mancomunidad. / NEL ACEBAL Los alcaldes Enrique Riestra y Jesús Bordás dicen que la estructura era «rígida e innecesaria» y apuestan por crear una agrupación de municipios GLORIA POMARADA LLANES. Viernes, 21 diciembre 2018, 01:06

Los concejos de Llanes y Ribadedeva no seguirán adelante con su mancomunidad, constituida en 2001 y que, en los últimos años, arrastraba «un mal funcionamiento en temas sociales», según indicaron ayer fuentes municipales. El alcalde llanisco, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) y su homólogo en Ribadedeva, Jesús Bordás (PSOE), señalan en un comunicado conjunto que la decisión ha sido tomada de mutuo acuerdo tras constatar que «se trata de una estructura excesivamente grande, rígida e innecesaria como para albergar el ejercicio de los servicios sociales». El siguiente paso para materializar la disolución pasa por la ratificación en sendos plenos, explicaron.

La entidad supramunicipal se constituyó en su momento con «el fin de mancomunar servicios públicos que derivasen en una mejora a través de una asignación más eficiente de los recursos humanos y económicos», recogen en su declaración de intenciones inicial. Sin embargo, en estos diecisiete años se han ido generando «complicaciones» derivadas de la propia figura jurídica, que funciona «como si de un ayuntamiento se tratara y ello conllevó la necesidad de gestionar otro nuevo ente», indican los primeros ediles.

No obstante, con la desaparición de la mancomunidad, Llanes y Ribadedeva no ponen fin a su cooperación en materia de servicios sociales. Los consistorios prevén crear ahora una agrupación de municipios «al igual que ocurre en la mayor parte de Asturias». «No se crea nada nuevo, los ayuntamientos mantienen el control directo sobre la gestión», sostienen. Esa gestión directa se aplicará a ámbitos como la asistencia a domicilio, mientras que otros que no puedan ser desarrollados por Ribadedeva por su tamaño pasarán a estar compartidos. Es el caso de la atención al público de los trabajadores sociales.

De esta forma, se aplicará la doble fórmula de «repartir o compartir»: cuando sea posible dividirán el personal y las subvenciones del Principado, que irán a parar de forma directa a los ayuntamientos; mientras que en caso contrario las ayudas llegarán a Llanes, que deberá compartir los servicios con Ribadedeva. La relación entre consistorios quedará plasmada en un reglamento.

El personal con el que hasta ahora contaba la mancomunidad, expresan los alcaldes, será subrogado. «Se persigue la mejora económica y salarial de las empleadas, que pasarán a estar bajo el paraguas jurídico de ambos ayuntamientos en lo profesional. Con esto se cumplirá una reivindicación histórica y justa, que es que todas las trabajadoras tengan los mismos derechos al estar vinculadas al mismo convenio», sostienen Bordás y Riestra. En los últimos meses, las trabajadoras sociales habían expresado su malestar por la sobrecarga laboral que dicen padecer debido al aumento de demanda y la falta de personal. Desde los ayuntamientos indican además que la nueva figura permitirá «ahorrar en las remuneraciones de secretario, interventor y auxiliar administrativo al no ser necesarios en la futura agrupación». A pesar del cambio, los alcaldes recalcan que «se va a defender siempre una gestión pública de los servicios sociales».

Más separaciones

Con la disolución ahora acordada, la mancomunidad de Llanes y Ribadedeva sigue la senda de otros entes supramunicipales de la comarca, como el del Sueve. La Mancomunidad del Oriente se encuentra también en proceso de desaparición, a la espera de dar salida al edificio del matadero. Por su parte, siguen en funcionamiento la de Parres y Piloña y la llamada 'mancomunidad chica', integrada por los concejos de Cangas, Amieva y Onís.