Llanes y Ribadedeva subrogarán a las 19 trabajadoras de la mancomunidad Enrique Riestra, a la izquierda, conversa con José Herrero tras el Pleno de ayer en Llanes. / NEL ACEBAL «Supondrá una mejora en sus condiciones económicas y laborales y se cumplirá con una reivindicación histórica», indica Enrique Riestra LUCÍA RAMOS LLANES. Sábado, 19 enero 2019, 00:13

Los ayuntamientos de Llanes y Ribadedeva siguen dando pasos para hacer efectiva la disolución de su mancomunidad. Ayer mismo el regidor llanisco, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), daba cuenta a la corporación de esta decisión, indicando que supondrá un mejor aprovechamiento de los recursos y mejoras en las condiciones de las diecinueve trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio y que pasarán a formar parte de las plantillas municipales de ambos consistorios. Lo hacía durante el Pleno ordinario de enero, celebrado por la mañana en la Casa Consitorial.

«Se trata de un ente jurídico complejo y paralelo al Ayuntamiento que conlleva una serie de gastos que podrían ser más efectivos si se destinaran directamente a los servicios», manifestó Riestra, quien insistió en que «es una estructura excesivamente grande y rígida». Por este motivo, ambos equipos de gobierno pretenden sustituirla por una agrupación de municipios, que permitirá seguir ofreciendo los mismos servicios a los vecinos, pero de una forma más simplificada.

La operación supondrá, además, un ahorro cercano a los 17.000 euros anuales en las remuneraciones del secretario e interventor de la mancomunidad. Una labor que hasta ahora venían desempeñando los altos funcionarios llaniscos, «en el mismo horario en el que trabajan habitualmente para el Ayuntamiento y por el que ya perciben sus correspondientes salarios», apuntó el alcalde. Por sus servicios al ente supramunicipal cada uno de los dos empleados recibe en torno a setecientos euros mensuales en concepto de «productividad», indicó Riestra, quien consideró que «no es justo para los llaniscos». Del mismo modo, se ahorrará la remuneración del auxiliar administrativo, pues este puesto no es necesario en la agrupación de municipios. Un dinero que se podrá destinar a mejorar los servicios sociales que se prestan.

En el caso de las diecinueve trabajadoras que desempeñan las labores de ayuda a domicilio, los ayuntamientos de Llanes y Ribadedeva las subrogarán y estas pasarán, según el porcentaje de participación en el ente, a formar parte de sus plantillas municipales. «Se dará cumplimiento así a una reivindicación histórica y justa, pues todas las empleadas tendrán los mismos derechos al estar bajo el mismo convenio», indicó el alcalde llanisco, quien apuntó cómo en la actualidad estas profesionales «son las que menos cobran en la administración local».

Tras dar cuenta en el Pleno de esta decisión, se solicitará el correspondiente informe jurídico y, más adelante, se llevará a Pleno, para su votación, el abandono y la disolución de la mancomunidad, explicó el regidor.

Desde el grupo municipal socialista no se mostraron conformes con la manera de actuar del cuatripartito en este asunto y consideraron «extraño» que no se tratase el tema dentro de la propia mancomunidad. «Han empezado la casa por el tejado», indicó el portavoz del PSOE, José Herrero, quien aseveró que «el procedimiento de disolución será largo y farragoso». Criticó que «los alcaldes hayan presentado un escrito sin firmar» y no hayan solicitado previamente «un informe jurídico que diga cuál es el procedimiento a seguir». Según su parecer, «éste es un capítulo más del desmantelamiento de los servicios sociales muncipales que está significando este mandato», así como de «la venganza personal del alcalde contra el secretario y el interventor municipales».

Durante la sesión plenaria de ayer también se ratificaron la dimisión del concejal no adscrito, Alfonso Miyares, y la renuncia de Luis Bernardo al acta de concejal que le correspondería por ser el siguiente en la lista. Ahora resta dar cuenta de lo sucedido a la Junta Electoral para que, en el próximo Pleno, pueda tomar posesión del cargo la número cinco de Vecinos por Llanes, Teresa Pareja. Asimismo, se acordó por unanimidad rebajar el precio del alquiler de la cafetería de la estación de autobuses.