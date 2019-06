Llanes volverá a tener cuatripartito tras un pacto firmado ante notario Priscila Alonso, Marián García de la Llana, Enrique Riestra y Lucio Carriles, el sábado en Llanes. / N. ACEBAL Desde la dirección regional de IU consideran el acuerdo «inaceptable» e instan a Priscila Alonso a retirar su firma bajo amenaza de expulsión L. RAMOS LLANES. Viernes, 14 junio 2019, 01:15

Terremoto político en el concejo llanisco. Tras dos semanas de incertidumbre y escasez de novedades acerca de las negociaciones iniciadas por los partidos tras las elecciones, el cuatripartito daba ayer la sorpresa al anunciar que habrá segunda parte. Fue en torno al mediodía cuando los cabezas de lista de Vecinos por Llanes, PP, Foro e IU firmaban, ante el notario de Posada, un «pacto de gobernabilidad» para los próximos cuatro años. Una formalidad poco habitual en este tipo de acuerdos políticos pero con la que se busca dar «una mayor firmeza» a las condiciones que permitirán a Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) repetir al frente de un gobierno local multicolor.

El puesto de vicealcaldesa volverá a ser para la forista Marián García de la Llana, quien pese a haber perdido a la mitad de sus concejales y quedar incluso por debajo del Partido Popular en cuanto a número de votos, quiso mantener su cota de poder a cambio de volver a conformar gobierno con un regidor con quien la relación no fue del todo fluida durante el mandato que ahora termina. Finalmente, para el candidato popular, Lucio Carriles, la única cara nueva en esta 'foto' de grupo que se repite cuatro años después, será el cargo de portavoz del gobierno que hasta ahora venía ejerciendo García de la Llana.

Así las cosas, la candidata forista celebraba ayer el haber llegado finalmente a un acuerdo. «Fueron días de muchas presiones, pero esta es una decisión muy meditada y creemos que es lo correcto», indicó.

Unas apreciaciones con las que no todo el mundo estuvo de acuerdo, pues la decisión de la agrupación local de IU de unirse a la derecha para mantener al PSOE lejos del bastón de mando no sentó nada bien a su dirección regional. De hecho, apenas unos minutos después de conocerse la firma del pacto que permitirá reeditar el cuatripartito, el coordinador interino y secretario de Organización de IU Asturias, Alejandro Suárez, salía al paso con un duro comunicado en el que calificaba el acuerdo de los llaniscos de «inaceptable, tanto en la forma como en el fondo». Así, exigió a IU de Llanes que «respete los acuerdos de obligado cumplimiento adoptados en la Coordinadora Autonómica, como máximo órgano de dirección de IU Asturias» y que, por tanto, «rectifique de forma inmediata», retirando su firma del pacto.

Suárez insistió en conminar a sus compañeros llaniscos a «no apoyarse en la derecha y a favorecer un acuerdo con el PSOE, que es la fuerza más votada de la izquierda, y también en números absolutos en el concejo». E hizo un llamamiento «al respeto a esta organización y a su capacidad para dirigir la política general», para insistir en que desde IU Asturias desautorizan «de forma expresa esa firma y ese pacto».

Reconducir la situación

Recordó también que los ediles que no sigan los acuerdos generales «serán objeto de expediente disciplinario que pudiera concluir en expulsiones, tal y como recogen los estatutos». Para terminar, apuntó a que «aún se está a tiempo de reconducir la situación», por lo que en la coalición esperan que «en las próximas horas se atienda a este llamamiento para respetar los acuerdos del máximo órgano de dirección entre asambleas y evitar cualquier tipo de sanciones, que nunca son buenas para la organización».

La cabeza de lista de IU Llanes, Priscila Alonso, por su parte, no quiso hacer declaraciones por el momento, a la espera de tratar este asunto con sus compañeros, si bien aseveró no haber recibido «notificación ni llamada alguna» por parte de nadie de la dirección de la formación en Asturias antes de que saliese publicado en los medios. «Vamos a actuar con cautela y con tranquilidad, pues los nervios no son buenos», se limitó a apuntar.