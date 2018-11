Llanes volverá a tramitar la reforma de la plantilla tras ser anulada por el Supremo El cuatripartito llevará a Pleno de nuevo la modificación de la RPT. / N. A. El cuatripartito llevará de nuevo a Pleno el cambio, «ajustado a derecho según tres sentencias», y esta vez sí pedirá el informe del secretario para evitar una nueva invalidación L. RAMOS LLANES. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:25

El cuatripartito no se rinde en su decisión de sacar adelante la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Llanes. Ayer mismo la sección sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT) en el Consistorio hacía pública la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de ratificar la anulación de la sexta reforma de la plantilla municipal aprobada en julio de 2016 y denunciada, entre otros, por una de las trabajadoras afectadas. Un varapalo que no desanima al equipo de gobierno, decidido a volver a llevar la misma modificación al próximo Pleno, asegurándose, eso sí, de no volver a cometer el mismo «error de forma», la ausencia de informe del secretario, que llevó al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a dar la razón a la funcionaria hace algo más de un año.

Efectivamente, en julio de 2017 el TSJA respaldaba el recurso presentado por la trabajadora, en el que ésta alegó «cuestiones de procedimiento» para solicitar la anulación de la revisión de puestos de trabajo, ya que no se pidió el preceptivo informe al secretario municipal, tal y como advirtieron en su momento desde la UGT. El sindicato también interpuso un recurso que no salió adelante y, del mismo modo, una treintena de empleados públicos recurrieron la decisión del Pleno. En este segundo caso, el TSJA respaldaba el pasado marzo al Ayuntamiento al entender que los recurrentes «no acreditan cómo se hallan afectados» por la revisión de los puestos de trabajo.

En su reciente auto, el Supremo desestima la solicitud presentada el pasado septiembre por el Ayuntamiento llanisco para que se archivasen las actuaciones y no se ejecutase la anulación, aludiendo a la «satisfacción extraprocesal» de la funcionaria al haber acordado el Pleno dejar sin efecto la amortización de su plaza. Un razonamiento rechazado por la sala, al considerar que dicha satisfacción debería haberse producido antes de que finalizase el proceso y no después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo hubiese anulado la sexta modificación de la RPT, como así sucedió.

El regidor, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), recordaba ayer, no obstante, que «hay tres sentencias favorables al Ayuntamiento y que indican que el fondo del asunto, el contenido, se ajusta a derecho, mientras que este último procedimiento se perdió por un aspecto formal». Por ello, agregó, su intención pasa por «volver a llevar al próximo Pleno la misma modificación». Esta vez, indicó, sí se solicitará el preceptivo informe al secretario municipal, «acompañándolo, eso sí, de las tres sentencias que dicen que el contenido es correcto».