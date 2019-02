Llanes vuelve a contratar para hacer los presupuestos a la empresa de 2017 Riestra y Gema Uriarte, en una comparecencia en 2017. / J. LLACA Uriarte y Asociados ya elaboró entonces unas cuentas que no pasaron el filtro del interventor municipal, quien lleva tres años negándose a hacerlas L. RAMOS Lunes, 4 febrero 2019, 00:49

El equipo de gobierno llanisco no ceja en su empeño de lograr sacar adelante unos presupuestos para el concejo. Tras dos intentos fallidos en 2017 y 2018, el cuatripartito hace suya la máxima de 'a la tercera va la vencida' y no desiste, optando en esta ocasión por sacar a concurso la elaboración del documento. Unos trabajos que fueron adjudicados la pasada semana a Uriarte Asesoramiento Integral S.L., cuyo nombre comercial es Uriarte y Asociados, por 12.117,17 euros (IVA incluido). Esta sociedad, perteneciente a la abogada Gema Uriarte, quien fue interventora general de Cantabria entre los años 2008 y 2011, presentó la mejor oferta, rebajando en casi 3.000 euros el presupuesto base de licitación estimado por el Ayuntamiento de Llanes.

Se trata de la misma empresa que ya en 2017 se encargó de elaborar un presupuesto que no pasó el filtro del interventor, quien emitió hasta dos informes desfavorables tras detectar en el borrador varios «defectos graves» que, a su juicio, hacían que las cuentas pudieran ser impugnadas al estar «viciadas de nulidad radical». Algo con lo que no se mostró de acuerdo la letrada cántabra, quien remitió otro informe al Ayuntamiento en el que respondía a cada uno de los defectos indicados por el técnico municipal y aseguraba que «no existe ningún inconveniente para que, por parte del Pleno, se proceda a la aprobación del proyecto presentado». No obstante, desde el equipo de gobierno finalmente optaron por desistir de la aprobación de las cuentas y prorrogar las de 2016.

La decisión de confiar a una empresa externa la elaboración del presupuesto municipal la tomaron los miembros del cuatripartito en marzo de 2017 después de que el interventor municipal se negase a llevar a cabo los trabajos. Se trata de un cometido al que no está obligado por ley pero que sí cumplió hasta 2016, año en el que el documento presupuestario que había elaborado fue rechazado de forma inicial por Vecinos por Llanes, uno de los partidos del gobierno, además de sometido a examen por parte de una empresa de consultoría externa contratada por el regidor, Enrique Riestra, a tal fin.

Tampoco el pasado año hubo presupuestos. En esta ocasión fueron los propios miembros del cuatripartito quienes se pusieron manos a la obra, contando con la ayuda de los asesores de sus partidos, pero finalmente el ejercicio terminó como había empezado: sin cuentas municipales. Algo que tanto Riestra como el segundo teniente de alcalde, el popular Juan Carlos Armas, achacaban a mediados de año a las «trabas» burocráticas con las que se están encontrando desde su llegada al Ayuntamiento, pues pese a lo avanzado del ejercicio seguían sin disponer de informes necesarios para poder elaborar el presupuesto y cuya redacción correspondía al propio interventor, como la liquidación de 2017.