La llanisca Lydia Cortines se alza con la medalla de bronce de sambo Lydia Cortines, de rojo, durante la competición en Madrid . / E. C. «Ha sido el campeonato en el que mejor he luchado y en el que mejor me he visto», dice la judoca G. P. / L. R. LLANES. Jueves, 4 abril 2019, 00:22

Llanes cuenta ya entre sus filas de deportistas con la tercera mejor luchadora de sambo de toda España. Lydia Cortines se alzaba el pasado fin de semana en Madrid con el bronce de la competición, de la que ha regresado con una mezcla de satisfacción y pena por el combate de las semifinales, en el que el juez le pitó un pasivo a cuarenta segundos del final, cuando iba ganando. «Entonces intenté arriesgar y tuve la mala suerte de que salió mal», relata ya de vuelta a Asturias, mientras aprovecha esta semana de descanso antes de volver a los entrenamientos. «Me vi bien en el campeonato, pero se me quedó la espina clavada con ese combate de 'semi'. Aún quedando bronce, creo que ha sido el campeonato en el que mejor he luchado y en el que mejor me he visto», considera la judoca llanisca.

En lo que va de año, Cortines ha afrontado unos meses de intensa actividad que la han llevado desde esa última competición de Madrid a estancias en Moscú y Minsk. «Allí hay un nivel muy grande, ellos lo llevan mamando desde que están en el colegio, se nota una diferencia muy grande, es el deporte natal en los países de la Unión Soviética. Como aquí es el fútbol, allí es el sambo», explica. De su paso por tierras rusas y bielorrusas extrajo observaciones técnicas, pero regresó también con una lesión en una rodilla. A ello se suman los problemas en un tobillo que arrastra desde hace dos años, hándicaps que no le han impedido acceder al podium. «Iba vendada como una momia a los campeonatos», bromea.

A esas lesiones, con las que Cortines dice estar aprendiendo a convivir, se suman más dificultades, como la falta de recursos. En Llanes, lamenta, no puede entrenar al nivel requerido y los viajes deben ser abonados de su propio bolsillo. Detrás de su esfuerzo personal está también el de su familia, agradece, que le ofrece «apoyo y comprensión» en los momentos difíciles. A la espera ahora de nuevos retos, la medalla de bronce de sambo recarga pilas con los suyos dándose «pequeños gustos» a la espera de volver a demostrar la garra llanisca sobre la lona.