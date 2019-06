Llegar sin un pacto al viernes sería «una barbaridad», según el riosellano Ramón Canal Ramón Canal, ayer, en la capital riosellana. / XUAN CUETO Critica la propagación de «un rumor interesado» sobre su supuesta intención de irse a Educación. «Agotaré el mandato», asevera JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 8 junio 2019, 01:27

El candidato socialista a la Alcaldía de Ribadesella, Ramón Canal, agotará el mandato si sale elegido regidor. Así lo dijo ayer para desmentir los rumores que le sitúan en un cargo público de la nueva Administración regional tras el Pleno de investidura del 15 de junio. Los mentideros locales afirman que Canal mantendría un cargo político en la Consejería de Educación y Cultura del Principado, dejando el bastón de mando de la Alcaldía a cualquiera de los dos siguientes en la lista, Ana Belén Fernández o José Luis Díaz Bermúdez. «Ese es un rumor interesado que alguien mete no sé para qué. Así que rotundamente digo que no. Si soy investido alcalde pienso agotar y terminar el mandato y lo digo públicamente ante todos los riosellanos para tumbar y desmentir ese rumor interesado que se está corriendo por Ribadesella», aseveró.

Y en caso de que no sea elegido alcalde, «también». Es decir, ante ese segundo supuesto agotará el mandato como concejal de la oposición. Según explicó, el rumor se inició y se extendió durante la campaña electoral «para minar nuestras opciones y sé que algunas personas cambiaron la intención de su voto precisamente por ese rumor mal intencionado». Y aclaró que si tuviera alguna intención de continuar con el mismo o con otro cargo en la consejería «no me hubiese metido en el embolado de encabezar la lista a la Alcaldía, me lo estaría trabajando desde Oviedo, no desde Ribadesella». Así que insistió en «desmentir totalmente el bulo», dejando claro a todos los riosellanos «que de ninguna manera va a ser así».

A día de hoy Ramón Canal ve un tanto «oscuro» el panorama político riosellano postelectoral. Hasta ahora, ha hablado con todos los grupos que han conseguido representación municipal, conversaciones que han servido para colocar todas las cartas sobre la mesa, aunque de momento, aún no se sabe lo qué pinta. «Creo que pintan copas, aunque hace falta que alguien empiece a destapar las cartas e inicie la partida», afirmó, siguiendo el símil del juego de naipes.

Pacto a dos

Como fuerza política más votada, el PSOE ha reivindicado y defendido la Alcaldía en todas las negociaciones, «porque nuestros militantes no lo entenderían de otra forma». Al no haber mayorías absolutas, a Canal le gustaría un pacto a dos, porque sería «lo más cómodo y posiblemente, lo más estable». No obstante, el resto de opciones también siguen sobre la mesa. Aunque al final, «o hay un tripartido de Foro-PP-Cs o gobierna el PSOE».

Ramón Canal aclaró que cualquier acuerdo al que llegue su equipo de negociación tendrá que ser respaldado por la asamblea general de la agrupación socialista riosellana. Como esta debe convocarse con un plazo determinado de tiempo, espera que no se llegue así al viernes 14 de junio, «porque eso sería una barbaridad». El PSOE quiere tener una decisión firme para el lunes o el martes de la semana que viene. Confía en que todo quede cerrado en una u en otra dirección para esos días, aunque en Ribadesella siempre hay hueco para las sorpresas, «porque pase lo que pase, las sorpresas siempre son posibles y siempre pueden ocurrir en este Ayuntamiento», afirmó. No sería la primera vez. El mayor precedente se remota al Pleno de investidura de 1995 en el que, contra todo pronóstico, fue nombrado alcalde José Miranda (PP).