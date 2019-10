«Llevamos tres semanas y no nos dan solución a la falta de educadoras en Posada» Los padres y madres de Posada, durante la reunión mantenida la pasada semana con Marisa Elviro y Priscila Alonso, en el Ayuntamiento de Llanes. / NEL ACEBAL Los padres de la Escuela de 0 a 3 advierten de que no pagarán las cuotas hasta que se cubran las dos plazas vacantes desde principios de curso L. RAMOS LLANES. Sábado, 12 octubre 2019, 01:08

Pasan los días y los padres de la Escuela de 0 a 3 de Posada de Llanes ven cómo sus hijos pequeños siguen sin educadoras. Tres semanas después de que diese comienzo el curso el pasado 19 de septiembre, el centro sigue contando con solamente cuatro de las seis profesionales que, por norma, debería tener para atender correctamente a las tres aulas de las que dispone. Los progenitores, quienes ya mantuvieron reuniones con diferentes miembros del equipo de gobierno, así como con técnicos municipales, aseveran que ya no aguantan más esta situación y advierten de que no piensan abonar las cuotas hasta que el problema no se solucione. «Hasta que no estén contratadas las dos personas que faltan no pagaremos, pues no se está cumpliendo el servicio y llevamos tres semanas esperando sin que nos den soluciones», indican.

Según explicó en su día la concejala de Educación, Marisa Elviro (Vecinos por Llanes), son «discrepancias internas» acerca del modelo de contrato lo que impide cubrir estas dos plazas. Y es que, mientras desde los servicios jurídicos y el propio cuatripartito abogan por contratos de obra y servicio, el interventor «no lo termina de ver» y se decanta por los eventuales, según indicó la edil.

La situación se agravó notablemente la pasada semana, cuando una de las cuatro educadoras de la escuela causó baja, lo que hizo que varios padres tuvieran que quedarse a sus niños en casa. «La baja la cubrieron este lunes, pero si piensan que con eso nos quedamos contentos y que se pueden relajar, se equivocan, ya que siguen haciendo falta las dos auxiliares», señalan los padres.

Y explican cómo este mismo jueves se reunieron con el interventor municipal, quien les explicó las posibles soluciones. «Nos dijo que una de las dos plazas lleva vacante varios años, desde que se fue la educadora que la ocupaba, y que se puede abrir un expediente para sacarla a concurso, cubriéndola mediante interinidad hasta que finalice el proceso de oposición», relatan los progenitores, quienes ya han solicitado una reunión con el alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), con la intención de acelerar la búsqueda de soluciones.

«Estamos hablando de niños pequeños y bebés, necesitan una atención constante y así no podemos seguir, las educadoras están desbordadas», lamentan.