«No me llevé un duro de la licencia del Kaype», asevera Herrero

«Si hubiera sabido las consecuencias que conllevaría, no habría firmado la licencia de la ampliación del hotel Kaype». Así se expresó ayer el portavoz socialista, José Herrero, durante uno de los momentos más tensos del Pleno extraordinario celebrado por la mañana. Quien en el momento de la concesión de la citada licencia era el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento llanisco aseveró que firmó la misma «con informes técnicos favorables y pensando en que era una inversión de seis millones de euros en el peor momento de la crisis y en los puestos de trabajo que se crearían», agregó. «Claro que me equivoqué, pero no me llevé ni un euro», aseveró.

Visiblemente enfadado, Herrero también se refirió a sus excompañeros de gobierno, Emilio Carrera y Esther Bustillo, recientemente inhabilitados por la justicia por diferentes delitos cometidos mientras eran concejales en el Consistorio. «Son personas honestas y se equivocaron, pero ninguno de ellos se enriqueció a costa de este Ayuntamiento, sino que trabajaron por él e incluso les costó dinero», manifestó.