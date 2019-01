Una loba se pasea junto a la carretera de los Lagos La loba fue avistada desde la carretera de los Lagos de Covadonga, en la zona conocida como Dua. / E. C. El animal fue avistado en la zona conocida como Dua, varios metros antes de llegar al Mirador de la Reina«La situación es insostenible para quienes nos dedicamos a la ganadería», lamenta el concejal del ramo en Cangas de Onís L. RAMOS CANGAS DE ONÍS. Viernes, 4 enero 2019, 00:10

Los ganaderos y pastores llevan tiempo avisándolo y ahora ha quedado plasmado en un vídeo. Los daños ocasionados por el lobo no dejan de aumentar en la zona de los Picos de Europa, pero también en los alrededores, y los más veteranos aseveran que nunca vieron a estos animales acercarse tanto a los pueblos, cabañas y otras infraestructuras humanas que antaño rehuían. Ayer mismo, un joven cangués logró grabar a un ejemplar, probablemente una hembra, desde la carretera CO-4 que sube a los Lagos de Covadonga.

En el vídeo, que corrió como la pólvora de uno a otro teléfono móvil en un sector hastiado de luchar contra lo que tras años de daños e «inacción» por parte de las autoridades les parece un muro, se puede ver perfectamente cómo el animal se queda mirando al joven que le está filmando, antes de darse la vuelta y marcharse tranquilamente entre las rocas y los arbustos de la zona conocida como Dua, emplazada unos metros por debajo del Mirador de la Reina, en el concejo de Cangas de Onís.

El paraje se encuentra también a escasa distancia de la Majada de Gumartini, donde varios elaboradores de Gamonéu del Puertu tienen sus queserías y animales y donde llevan años registrándose muertes y pérdida de cabezas de ganado. Uno de estos elaboradores, el joven José Luis Alonso, el más joven de todos, no se mostraba ayer sorprendido con una imagen de la que, lamentó, él mismo fue testigo en numerosas ocasiones. La última hace apenas «cinco o seis días», en torno a las seis de la tarde, un poco más arriba del lugar en el que fue grabado el vídeo. «Le intenté sacar una foto, pero no se veía mucho, lo pillé de refilón, escapando ya», relató el cangués, y lamentó que «ya ni lo cuentas porque la gente no te cree. Parece que ver un lobo en los Lagos de Covadonga es como ver un rinoceronte», apuntó.

En el Parque Nacional de los Picos hay seis manadas con una media de nueve ejemplares «A este paso tendremos que vender el ganado y hacer queso con leche de loba», dicen los pastores

En términos similares se expresaban el regidor de pastos de la Montaña de Covadonga, Toño García, y el concejal de Ganadería -y ganadero- de Cangas de Onís, Gonzalo Suero (PP). «La situación es insostenible para quienes nos dedicamos a esto», lamentaba el segundo, mientras el primero se reafirmaba en lo que él y sus colegas llevan tiempo manifestando. «Esto confirma que el lobo campa a sus anchas en el parque y que cada vez tiene menos miedo», apuntó.

Efectivamente, según los datos que maneja la dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa, a los que tuvo acceso este diario, en la actualidad se calcula que habitan en el espacio protegido seis manadas de lobos, con una media de nueve ejemplares cada una. Como consecuencia de su presencia, los daños al ganado en la vertiente asturiana del parque aumentaron un 18% en el último año, con hasta 165 animales muertos hasta finales de noviembre.

Algo que ganaderos y pastores conocen bien. «Hace poco me desaparecieron cuatro cabras y solo encontramos el lloquero y algo de pellejo de una de ellas», relataba ayer José Luis Alonso, quien señaló que en casos así ni se molesta en dar parte, pues «al no haber restos, no te creen». Los mastines que las guardan, apuntó, parecen no amedrentar a los cánidos. También en las inmediaciones del parque, en la localidad canguesa de Tornín, otro ganadero sufría este mismo miércoles un ataque, con varias cabras afectadas «a plena luz del día».

Por todo esto, los profesionales del campo siguen exigiendo un mayor control sobre la población de cánidos, así como un mejor y más rápido pago de los daños. «La gente quiere queso y quiere lobos, pero son incompatibles», manifestó el joven elaborador de Gamonéu, quien apuntó que «a este paso no nos quedará otra que vender el ganado y hacer el queso con leche de loba».