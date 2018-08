«El lobo llega a veinte metros de los pueblos», denuncian en Amieva Cánido fotografiado por ganaderos «en el puerto de Amieva». / E. C. Los ganaderos señalan que «los daños no paran» y planean nuevas manifestaciones este mes de agosto G. P. SAMES. Jueves, 2 agosto 2018, 00:19

En el concejo de Amieva el sector de la ganadería continúa la resistencia frente al lobo. La percepción entre los ganaderos locales, señala el concejal del ramo, Alberto Suárez, es que «los daños no paran», con ataques que están contabilizando este verano «cada segundo día». Los cánidos, abunda, «llegan a veinte metros del pueblo». La preocupación se extiende también al puerto, pues Suárez indica que «las vacas están escapando». «Los lobos matan animales domésticos, no jabalíes, llama la atención que estando con cría no les ataquen», apunta.

Ante esta situación que denuncian, en Amieva se plantean nuevas manifestaciones a lo largo del mes de agosto. Ya en la concentración de junio la iniciativa partió de los ganaderos del concejo. Entonces más de doscientos profesionales del sector de los concejos de Picos reclamaron soluciones al Parque Nacional tanto en materia de fauna salvaje como certificación y cobro de daños, así como inversión en materia de infraestructuras. La misma reivindicación lanzaron los pastores de la Montaña de Covadonga la pasada semana en su fiesta anual, en la que no descartaron emular la protesta de los agricultores franceses que cortaron el Tour.