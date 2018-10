«El lobo está saliendo de sus límites habituales», alertan los ganaderos Manifestación de los ganaderos por la calle Covadonga de Infiesto, con motivo del Festival. / NEL ACEBAL Profesionales de la comarca oriental y del centro de Asturias se manifiestan en Infiesto para exigir soluciones a la «expansión» del cánido ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Lunes, 8 octubre 2018, 01:02

Los ganaderos asturianos quisieron llevar ayer sus protestas a Infiesto, ocupando durante varios minutos el recinto del Festival de la Avellana cuando iban a dar comienzo los actos institucionales. Varias decenas de profesionales se concentraron en la entrada de la plaza del Ganado de la capital piloñesa, portando numerosas pancartas alusivas a su problemática y en las que pedían la dimisión de la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, así como la del consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra.

En la protesta hicieron sonar insistentemente silbatos y cencerros durante varios minutos. Posteriormente emprendieron una marcha por la calle Covadonga antes de concentrarse de nuevo frente al escenario donde iba a tener lugar el pregón y la entrega de premios del certamen. Fue en este lugar donde el alcalde de Piloña, Iván Allende (PSOE), y la directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, María Jesús Aguilar, se entrevistaron con los representantes del colectivo para conocer sus demandas. El representante de Asturias Ganadera, Xuan Valladares, transmitió durante varios minutos el sentimiento de malestar de estos hombres y mujeres por la falta de respuestas desde las administraciones a problemáticas que, perciben, les están minando el futuro.

Asturias Ganadera difundió además un documento en el que advierte que «ningún político de la consejería puede aprovecharse del campo asturiano para hacerse publicidad, puesto que son responsables de su deterioro».

Al problema de los daños del lobo «se suma una casi absoluta falta de iniciativa para promover medidas que estimulen la vida en el campo, la rentabilidad de las explotaciones o la fijación de población en los pueblos», sostuvieron. Este aspecto es uno de los que más preocupa a los ganaderos ante la certeza de que «el campo se vacía».

El sector ganadero critica también los «obstáculos a las nuevas incorporaciones, matorralización del monte, mala gestión de los problemas sanitarios en lo que toca a los intereses de las personas afectadas, ya sea por falsos positivos o por una presencia real de un foco infeccioso; y los numerosos daños de fauna por una falta de gestión razonable sobre las distintas especies». El colectivo apoya estas iniciativas espontáneas de «reprochar a nuestros representantes públicos su inoperancia» y reclama «menos fotografías dando premios y más iniciativas de calado para solucionar nuestros problemas».

«Guerra por la subsistencia»

En la protesta de Infiesto estuvieron presentes ganaderos llegados desde distintos concejos de la zona central y oriental de Asturias, lugares donde la presencia del lobo se está haciendo manifiesta con nuevos ataques al ganado. El profesional piloñés Alfonso Artidiello destacó que la situación que enfrenta el sector es de «una guerra por la subsistencia» y lamentó que el problema de los ataques al ganado siga creciendo «con la presencia del lobo en concejos donde no era tradicional que estuviese; cruzan la carretera y se extienden. El problema es que no se eliminan, ya han salido de los puertos, de sus límites habituales, pero no se hace nada», lamentó, recordando que el malestar es muy grande y que las protestas pueden seguir en otros puntos de la comarca, coincidiendo con citas que se organicen en los próximos meses.

Al finalizar la protesta, justo antes de proceder Ángel Cardín a la lectura del pregón del certamen, Xuan Valladares, se acercó al escenario para hacer entrega de un cencerro a la directora general de Desarrollo Rural.