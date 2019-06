La lucha por las alcaldías marca el inicio de los contactos en su semana clave Los socialistas de Colunga y Ribadesella se niegan a ceder el primer puesto, mientras que en Llanes y Parres los cuatripartitos dependen de Foro G. POMARADA LLANES. Domingo, 2 junio 2019, 01:40

Cuando se cumple una semana de las elecciones, el horizonte de la gobernabilidad sigue difuso en cinco concejos de la comarca: Llanes, Ribadesella, Colunga, Parres y Amieva. Esta primera semana tras los comicios ha servido a los partidos de «primera toma de contacto» ante las negociaciones que ahora se abren, con la meta de llegar a acuerdos firmes antes del 15 de junio, fecha de constitución de los ayuntamientos. Entre las cuestiones que subyacen en todos los municipios a la hora de establecer pactos figuran las luchas por la alcaldía y unas directrices de los partidos aún por concretar, con el debate autonómico también abierto.

Llanes se encuentra en una encrucijada: bien repetir el cuatripartito de estos cuatro años o un gobierno del PSOE -lista más votada- en sus distintas variedades, desde el pacto a dos hasta el apoyo puntual de otros grupos, por ejemplo en forma de abstención. El silencio ha marcado esta semana la vida política llanisca, con parte del cuatripartito inclinado a repetir alianza frente a la ambigüedad de Foro. La cabeza de lista, Marián García de la Llana, señala que por el momento no ha recibido la llamada de sus hasta ahora socios de gobierno. «No sé si no hay interés o lo están pensando. La otra vez inicié yo las conversaciones porque tenía cuatro concejales», indica, a la par afirma no sentirse presionada.

Al embrollo llanisco se suma la denuncia presentada esta semana por PP y Vecinos contra el PSOE por, supuestamente, ordenar a sus interventores sacar fotos de los censos para llamar a aquellos ciudadanos que aún no hubiesen acudido a votar. «Me parece gravísimo, está bien que salga a la luz porque era algo que todo el mundo sospechaba», dice De la Llana, cuya formación no se ha sumado a la denuncia.

En el vecino concejo de Ribadesella la gobernabilidad es poliédrica. El PSOE de Ramón Canal ha obtenido el mayor número de ediles, cuatro, y reconoce contactos con todos los grupos. «La única línea roja que no cedemos es la alcaldía por ser el grupo más votado», sostiene el socialista, que entiende que el voto en las municipales depende más de las personas que de las siglas, percepción que traslada a los acuerdos. Sin embargo, los populares se han mostrado más proclives a un gobierno de «centro derecha» con foristas y Ciudadanos. Tras un fin de semana de tregua, las negociaciones regresarán a Ribadesella mañana.

Silencio del PP colungués

En Colunga, la 'línea roja' de la alcaldía también ha sido trazada de forma clara por el PSOE. La regidora en funciones, Sandra Cuesta, ha ofrecido un gobierno de coalición a Ciudadanos, con quien ha empatado a cinco ediles. El candidato naranja, José Ángel Toyos, dice no haber puesto exigencias en cuanto a cargos, si bien esta semana tanteará al PP, con un edil, para «ver sus pretensiones». Juntos sumarían mayoría y desbancarían al PSOE, si bien el popular Justino Pérez sigue guardando silencio. «No debo decir nada», sostiene.

En Parres, tras más de tres décadas de gobiernos socialistas, se abre la posibilidad de un cuatripartito con Foro, PP, Ciudadanos e IU. Los foristas, con tres concejales, dicen estar «abiertos a todo» y este mismo lunes comenzarán a negociar. El PP insiste en que debe ser Foro quien diga que «no va a pactar con el PSOE» y rechaza hablar por el momento de la alcaldía. Ciudadanos, con uno, insiste en la necesidad de «cambiar la realidad de Parres» y no facilitar un gobierno del PSOE. La «sensación», indican, es que el partido no «contradecirá las ideas a nivel municipal». Por su parte IU, también con un concejal, se ha venido mostrando abierto al diálogo, el mismo que iniciará el PSOE esta semana a través de una comisión negociadora, con el fin de retener el gobierno. El primer encuentro será con Foro, apuntado por el resto de partidos por sus apoyos puntuales en los últimos años al socialista Emilio García Longo. El propio Longo ha manifestado en los últimos días que en Parres no se dan las mismas circunstancias que en su momento motivaron el cuatripartito de Llanes, dado el grado de acuerdo alcanzado en asuntos trascendentales como el PGO o las modificaciones de crédito semanas atrás.

Amieva es el quinto de los concejos del Oriente con un escenario abierto. Foro, lista más votada, está empatada a dos concejales con Ciudadanos y PP. Los tres se han reunidos de forma bilateral en esta semana que acaba, sin mostrar preferencias. Uno de los puntos clave, además de la alcaldía, es el sueldo a percibir por ocuparla. La formación naranja sostiene que el primer edil no debería cobrar, pero sí abre la puerta a que lo haga el vicealcalde. «No somos jubilados», sostienen desde el PP, que «seguirá negociando sin cerrarse a nada».