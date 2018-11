«Luchamos por nuestros derechos, no es política», dicen los ganaderos de Ponga

«El domingo vamos a salir a la calle a luchar por nuestros derechos, por nuestro medio de vida, no tiene nada que ver con política». Así se expresaban ayer varios ganaderos ponguetos, en respuesta a la regidora, la socialista Marta Alonso, quien un día antes había criticado a quienes «se aprovechan de los profesionales y de los problemas del sector para hacer política». Algo con lo que no se mostraban de acuerdo los hombres y mujeres que protagonizarán la manifestación de San Juan de Beleño, en el marco del 35 Certamen del Queso de Los Beyos. «En tres años y medio el equipo de gobierno no se preocupó de pedir controles del lobo ni desbroces, así que no queremos que ahora vengan a apuntarse un tanto cuando lo único que hicieron fue plegarse al Principado», criticaron.

En relación a sus peticiones, aseveraron que en la zona se están produciendo «muchos daños» por fauna salvaje que en ocasiones tardan «hasta dos años» en cobrar. «Nosotros no vamos a quitarle la nómina a ninguno de los que legislan desde una oficinal, pero ese xato que a nosotros nos come el lobo quizás fuese el dinero con el que íbamos a pagar una renta», lamentaron. «Este es nuestro medio de vida, no vivimos de la política», apostillaron.