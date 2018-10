Lucio Carriles, único candidato a presidir el PP llanisco en el próximo congreso Lucio Carriles lidera la única candidatura para presidir el PP. / N. A. El alcalde de barrio de Nueva se perfila como futuro cabeza de lista al Ayuntamiento, si bien señala que «es algo que debe decidir el partido» L. RAMOS LLANES. Lunes, 15 octubre 2018, 01:15

Los afiliados populares de Llanes elegirán en menos de un mes a su próximo presidente. Si no hay ninguna sorpresa, será Lucio Carrilles quien ocupe ese puesto. El también alcalde de barrio de Nueva desde marzo de 2016 fue nombrado presidente de la agrupación local del PP en Llanes hace varios meses mediante un traspaso de poderes, por decisión de la Junta Directiva, pero ahora él quiere que sean los propios afiliados quienes respalden su elección.

El plazo para presentar candidaturas se cerraba el pasado 10 de octubre sin que nadie más, aparte de Carriles, hubiese dado un paso al frente para presidir el partido en el concejo. Por ello, todo apunta a que de no surgir ningún imprevisto será él quien siga ocupando el cargo.

El congreso tendrá lugar el próximo sábado 10 de noviembre, a partir de las diez de la mañana, en la Casa de Cultura de Llanes. Están llamados a participar en el mismo en torno a un centenar de afiliados llaniscos que se encuentran al corriente de pagos, si bien aquellos que deseen formalizar su situación pueden hacerlo hasta el 5 de noviembre.

Según manifestaba ayer a EL COMERCIO el propio Lucio Carriles, su intención, de ratificarse finalmente su presidencia, es la de fortalecer al partido, que «quedó tocado tras los acontecimientos ocurridos en las anteriores legislaturas». Se refería el candidato, entre otras cosas, a la aparición de Foro Asturias en el concejo, que «fragmentó» al PP llanisco al marcharse a la nueva formación parte de sus miembros. Su objetivo es, por tanto, volver a recuperar a aquellos afiliados que abandonaron el proyecto en los últimos años y seguir creciendo para llegar fuertes a las próximas elecciones municipales.

Unos comicios en los que todavía no está claro cuál será el número uno de la lista popular. «Lo habitual suele ser que sea el presidente del partido quien concurra como candidato a la alcaldía, pero no es obligatorio», coincidían ayer en señalar tanto Carriles como el segundo teniente de alcalde de Llanes y portavoz municipal del PP, Juan Carlos Armas. «Es un tema del que todavía no toca hablar, y una decisión que deberán tomar tanto el partido como los afiliados», apuntaron.