El manjar de Picos brilla bajo la nieve José Luis Alonso, vencedor en la variedad de Gamoneú del Puertu, charla con José Manuel Abeledo en presencia del resto de autoridades y con la nieve de fondo. / FOTOS: NEL ACEBAL Los mejores quesos de Gamonéu de 2018 se fueron a Madrid por 4.000 eurosEl joven José Luis Alonso venció en la variedad del Puertu y Alberto Martínez en la del Valle, en un disputado certamen en Benia de Onís LUCÍA RAMOS BENIA. Lunes, 29 octubre 2018, 01:06

La de ayer fue una jornada histórica en Benia de Onís. Su 39 edición del Certamen del Queso Gamonéu no solo contó con un pregonero de excepción, el cantante Víctor Manuel, y con una subasta de récord, al llevarse el restaurante madrileño Carlos Tartiere los dos ejemplares ganadores -Puertu y Valle- por 4.000 euros, también recibió a una visitante inesperada que, a buen seguro, quedará grabada en la memoria de todos los presentes. Y es que, pese a encontrarse a solo 220 metros de altitud y a que aún faltan casi dos meses para dar la bienvenida al invierno, la capital del concejo oniense amaneció teñida de blanco y la nieve, en grandes copos, no dejó de caer hasta primera hora de la tarde, ofreciendo una estampa que ni los más veteranos del certamen recordaban. «Nunca vi nevar en el Certamen del Gamonéu, y llevo viniendo ya unos cuantos años», aseveraba Covadonga Fernández, todo un emblema en la majada de Gumartini.

Aunque la nevada restó asistencia al certamen, tal y como constataron los más de treinta queseros que, con todo tipo de variedades, se acercaron hasta el lugar y pusieron a la venta cerca de 2.500 kilos de producto, las ventas fueron ágiles en la mayoría de los casos. Como no podía ser de otra forma, destacaban los elaboradores de Gamonéu, con once puestos para la gama del Valle, que cotizó a entre 25 y 35 euros el kilo, y tres para la del Puertu, a un precio fijo de 40 euros. Seguían, con seis estands, los productores de otro de los manjares lácteos de los Picos de Europa, el Cabrales, que se vendió a 21 euros el kilo, 35 para los ejemplares reserva. El resto de mostradores se repartían entre otras variedades de Picos, como los Quesucos de Liébana, el Picón y el Bejes-Tresviso, así como del resto de la región, como Vidiago, Casín y Pría, entre otros.

Mientras el público caminaba entre los puestos, dejándose embriagar por el olor y el sabor de los quesos y del resto de productos en venta, el jurado hacía su trabajo y, en torno a la una y media, tras un memorable pregón en el que Víctor Manuel ensalzó el trabajo de los pastores y los queseros y reclamó a las administraciones que les escuchasen y apoyasen para garantizar su supervivencia, llegó el momento de saber cuáles son los mejores quesos de la temporada. En la variedad del Puertu, se proclamó vencedor José Luis Alonso, de Uberdón, el elaborador más joven a sus 23 años y quien hace apenas dos semanas ganaba también en el certamen de Cangas de Onís.

Buena muestra del éxito que está teniendo el producto que con tanto mimo elabora en la majada de Gumartini fue el hecho de que ya al mediodía no quedaba ni rastro de los 145 kilos que había puesto en venta. El chaval se mostraba encantado con la gran acogida, si bien un destello de preocupación apagaba levemente su permanente sonrisa. «Estoy pensando en que cuando termine aquí tengo que subir a bajar las cabras, pues las tengo resguardadas en una cueva, pero no se esperaba esta nevada. Espero que el lobo no se haya atrevido a salir con este tiempo...», comentaba. Y es que, como bien señaló el veterano cantante mierense, la vida arriba en el puerto no es nada sencilla.

En el caso del Gamonéu del Valle, el oro fue a parar a manos del veterano Alberto Martínez, de la quesería Priena. En su caso, reconocía, el lobo no es un problema, pero sí los cambios en el tiempo, muy presentes este año. Y es que el clima afecta mucho a los animales y su leche, lo que, irremediablemente, llega al producto final. «Eso sí, al final salió bastante bueno», apostilló. No es de extrañar que, como coincidieron en señalar los elaboradores presentes, la demanda no deje de crecer.

Una vez conocidos los vencedores del certamen llegó la hora de la esperada subasta, en la que participaron finalmente nueve establecimientos hosteleros de Asturias y Madrid. Finalmente, y tras una reñida disputa, fue el restaurante-sidrería madrileño Carlos Tartiere el que se hizo con el botín por 4.000 euros. Un dinero que, como es habitual, se destinará a una buena causa. En esta ocasión, a salvar la vida de cientos de bebés a través de la ONG Unicef.