Manuel Rodríguez sustituirá a Montoto en la presidencia del Club Náutico de Ribadesella Manuel Rodríguez Guerrero, a bordo de su embarcación. / E. C. La suya es la única candidatura y ahora se afana en recoger los avales suficientes para formalizar su nombramiento JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 26 enero 2019, 00:13

El Club Náutico Arra de Ribadesella cambiará de presidente en los próximos días. Rolando Montoto ha encontrado el relevo que llevaba buscando desde hace años. Será sustituido por el único candidato presentado a las elecciones, Manuel Rodríguez Guerrero. «Yo me presenté para que el club no se quedara solo y con la intención de retirarme si se presentaba alguien mas, pero como nadie más lo ha hecho, seguiré adelante con todas las consecuencias», afirmó.

No obstante, su designación como presidente no se formalizará hasta que no cumpla con un último requisito, la presentación del aval de los socios, exigido por los estatutos. En total, 47 firmas, el 10% de los miembros de esta asociación náutica. «Ya tenemos más de la mitad y en dos o tres días acabaremos. La recogida va lenta porque en esta época hay muchos socios fuera del concejo, pero como mucho en una semana seré presidente oficial para un periodo de cuatro años», añadió Rodríguez Guerrero.

Sus intenciones pasan por dar continuidad al trabajo realizado por Rolando Montoto durante los últimos trece años y, si fuera posible, aumentar el número de socios, actualmente situado en 472 miembros. Teniendo en cuentea que los socios principales son los armadores, los propietarios de embarcación, y que el puerto tiene ocupados sus 235 amarres, su idea pasaría por reunir a mayor número de socios colaboradores de caña. «Solo pagan nueve euros al año y pueden participar en la comida del bonito y en todo tipo de descuentos, además de estar debidamente federado y controlado», animó el futuro presidente.

Sus objetivos son incrementar el número de socios y conseguir dos nuevas palancas

Su segundo objetivo pasa por lograr la gestión de los amarres y la ampliación de unas instalaciones que no sufrieron daño alguno, «ni siquiera leve», durante la última riada. El Club Náutico Arra quiere que el Principado instale dos palancas con capacidad para 40 nuevas embarcaciones de mayor porte, elevando el número de amarres a 275.