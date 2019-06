Los mayores asturianos exigen a Sánchez que blinde el sistema de pensiones La plaza del Ganado de Infiesto, repleta de miembros de las asociaciones de mayores asturianas que acudieron a la cita. / FOTOS: XUAN CUETO «Hay que eliminar los tratos denigrantes que se producen en algunas residencias», reclamó la presidenta de la Fampa ante 4.000 personas ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Domingo, 30 junio 2019, 01:37

El encuentro anual de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (Fampa) se convirtió ayer en toda una reivindicación del estado de bienestar y de los servicios públicos como herramientas de cohesión y distribución de los recursos. Los mayores dejaron claro que no están nada contentos con los muchos mensajes que en los últimos años ponen en duda la viabilidad del sistema de pensiones.

La principal valedora de este mensaje, que se escuchó alto y claro en todo el recinto de la plaza del Ganado de Infiesto, donde se centraron los actos, fue la presidenta de la federación, Dolores San Martín. «No queremos escuchar en los medios más noticias sobre las pensiones y su mantenimiento o sobre el fondo de reserva», pidió, exigiendo seguidamente «que se blinde el sistema de pensiones en la Constitución, al igual que están blindados otros colectivos como el Ejército o la Iglesia. Queremos que se vuelva al Pacto de Toledo y que se garantice este derecho porque los mayores no somos una carga, generamos ayuda y riqueza para nuestros familiares y para la sociedad», insistió.

En referencia a la sanidad, San Martín afirmó que «todos nosotros estamos orgullosos de nuestra sanidad, pero no de las listas de espera, porque necesitamos un sistema sanitario que nos proteja y no listas de espera de nueve o diez meses». En su discurso rechazó igualmente las últimas noticias que se han conocido estos días entorno a las situaciones de maltrato que han sufrido algunos mayores en ciertos centros. «Sabemos que esto no es algo habitual, porque el trato en el 95% de las residencias es exquisito, pero debemos trabajar para que se eliminen definitivamente estos tratos denigrantes que se producen algunas veces», advirtió.

El consejero de Sanidad en funciones, Francisco del Busto, destacó la importancia y los logros del Plan Sociosanitario del Principado, «que ha permitido implementar muchas medidas positivas», a la vez que puso en valor «el papel de la Fampa, que siempre ha prestado gran colaboración con la administración». En su intervención recordó que la edad media de la población ha aumentado diez años en cuatro décadas y «vivir más es un gran logro. Los derrotistas advierten de que no serán sostenibles ni el sistema de pensiones ni la sanidad, pero yo no comparto esa visión», apuntó.

En términos similares se pronunció la consejera de Bienestar Social, Pilar Varela, quien reivindicó el papel de los servicios públicos, «que cuidan de nosotros independientemente del dinero que tengamos», y destacó que «el 70% del presupuesto autonómico se destina a Servicios Sociales, Sanidad y Educación». En relación a los recursos económicos, pidió más aportación del Estado para la dependencia, puesto que ahora esa contribución estatal cubre apenas el 15% de la inversión del Principado.

El alcalde de Piloña, Iván Allende se mostró encantado con la llegada al concejo de unos 4.000 mayores pertenecientes a asociaciones de toda Asturias. Según señaló, estos colectivos «hacen un trabajo espectacular, al igual que desde los ayuntamientos y el Principado». Destacó los grandes avances que se han experimentado en los últimos años en las políticas de mayores, «con la puesta en marcha de servicios de todo tipo. Servicios que necesitamos valorar más, a la vez que los potenciamos y cuidamos».

En el encuentro también tomaron parte varios diputados autonómicos, así como la vicepresidenta de la Junta General, Celia Fernández. En la celebración se procedió a la entrega de la insignia de oro de la Fampa al presidente de la asociación de mayores San Enrique, José Ramón García Zabala y, finalmente, los mayores asturianos disfrutaron durante la tarde de una celebración festiva a la que también estuvieron invitados los vecinos del concejo.