Las mayorías echan a andar

En un escenario político donde irrumpen nuevos partidos, la gobernabilidad depende de alianzas entre rivales y se abren dos largas semanas de negociaciones antes de la constitución de los ayuntamientos el próximo 15 de junio, nueve concejos del Oriente dan ya por alejados esos 'fantasmas'. Ocho de ellos repiten tanto partido vencedor como alcalde, con la única excepción de Cabrales. En todos ellos, la lista más votada se ha alzado con la mayoría absoluta, en algunos casos con cifras tan aplastantes como las del PSOE en Onís: siete concejales, la totalidad de la corporación. Otra de esas amplias mayorías es la cosechada por el socialista Iván Allende en Piloña. El primer edil promete trabajo intenso para conseguir que el municipio siga mejorando sus condiciones y pueda afrontar «el gran reto que supone la despoblación. Es cierto que se trata de un problema que afecta a la mayoría de los concejos, pero en Piloña nos está afectando de una forma intensa». Por ello, apuesta por continuar «mejorando los servicios sociales y favoreciendo las condiciones que permitan mantener los puestos de trabajo, a través de las ayudas a emprendedores, la extensión de la banda ancha de internet o siguiendo con el plan de mejora de carreteras que tantos resultados dio en estos últimos años». Una de las grandes apuestas de esta legislatura será la reconversión de las instalaciones del antiguo instituto de San Cipriano «en un gran centro cultural y deportivo, al servicio de las asociaciones y los vecinos», adelanta Allende.

Entre quienes despachan ya los asuntos que marcarán la legislatura que entra se encuentra José Manuel González Castro. El popular afronta su tercer mandato en Cangas de Onís «contento y agradecido», pero con «una responsabilidad que es cada vez mayor». González Castro destaca que su línea será la de «seguir gobernando para todos, con humildad y cercanía», para que «Cangas sea un referente». Sobre la mesa de su despacho se depositan ya proyectos a culminar de esta última legislatura, como la urbanización de la calzada de Ponga o el saneamiento de la zona rural. Uno de los retos del gobierno popular será de nuevo el entendimiento con el Principado, no alcanzado en estos cuatro años en cuestiones como el nuevo edificio del IES Rey Pelayo o la gestión de Picos. «Pedimos que vean al Ayuntamiento como un aliado para solucionar los problemas», invita.

En Caravia, la popular Salomé Samartino afronta su tercer mandato con la voluntad de atender a todos los vecinos y «seguir peleando para mantener y mejorar la calidad de los servicios». Firme defensora del municipalismo y de la capacidad de los ayuntamientos para resolver los problemas de los ciudadanos, Samartino apostará en estos cuatro años por cuestiones como la vivienda. «Se necesitan suelos a precios asequibles para familias jóvenes o con ingresos no muy grandes», explica la alcaldesa, que impulsa la conversión de la casa de maestros en «viviendas de emergencia». Consciente del reto de la despoblación en un municipio de 477 habitantes, tratará también de extender la fibra óptica a todo el concejo. Papel clave juega en esa meta el polígono de Carrales, que «se está desarrollando bien» y a donde está prevista la llegada de nuevas empresas.

En materia de medio rural, el Ayuntamiento tiene en marcha un plan forestal con 100.000 euros ya adjudicados a la replantación y mejora de pistas y cerca de 9.000 próximos a formalizarse para desbroces. Atención especial del gobierno merecerá también el turismo, con el desafío de consolidar Caravia como una «marca propia» a través de eventos, campañas y el apoyo en sus playas, nicho además de empleo para la población local gracias a servicios como la limpieza, los chiringuitos y los aparcamientos.

Reducir la deuda

Junto a Samartino, la otra alcaldesa de la comarca que gobernará con mayoría absoluta será la pongueta Marta Alonso, quien repite por segunda vez con la intención de «seguir trabajando» en «necesidades básicas» como las carreteras o el saneamiento, así como la reducción de deuda. Tras un primer mandato levantando alfombras, la socialista considera que «no van a aparecer más cuestiones» presuntamente irregulares de la etapa de Cándido Vega en la Alcaldía. «Ahora es la justicia la que debe tomar las medidas oportunas», dice.

En Ribadedeva, el socialista Jesús Bordás afronta su tercer y último mandato, pues su intención es no optar a la reelección en los próximos comicios. Tras gobernar con siete de nueve concejales en la anterior legislatura, esta lo hará con cinco, número suficiente para dar continuidad a «proyectos pendientes» y nuevas iniciativas. Entre los primeros puntos a abordar, el regidor señala «rematar» la senda fluvial del Deva, el auditorio o la zona deportiva de La Peña, con pista de pádel, motocross o fútbol 7.

En Peñamellera Baja, el alcalde más veterano de la comarca, con siete elecciones consecutivas ganadas, se muestra exultante tras recuperar un concejal en «momentos difíciles» para su partido, el PP. José Manuel Fernández está ya trabajando en numerosos proyectos, como la creación, de una vez por todas, de un establecimiento residencial de mayores. Además de la construcción de la senda del Cares-Deva, que saldrá en breves a licitación, el regidor proyecta un nuevo albergue para peregrinos, además de impulsar la rehabilitación de viviendas, dotar a los jóvenes de un local en la capital y solucionar los problemas de aparcamiento existentes en Abándames y Alevia.

En el vecino concejo de Peñamellera Alta José Antonio Roque lograba aupar a Foro hasta los seis concejales, superando los cuatro obtenidos por su predecesora. El secreto, indica, no es otro que «trabajar igual para todos, sin mirar ideologías, y estar a pie de calle con los vecinos, cosas que seguiremos haciendo». Entre sus principales proyectos está la construcción de una residencia de mayores, pues actualmente las más cercanas están en Cabrales y Ribadedeva, y culminar el cambio de todo el alumbrado público a LED. Asimismo, durante el primer pleno del nuevo mandato se aprobará la ordenanza para cobrar el canon a las eléctricas que utilizan el suelo peñamellerano para sus tendidos, algo que podría reportar hasta 140.000 euros anuales a las arcas municipales.

Reordenación de personal

Cabrales vuelve a estar en manos del PSOE, por primera con mayoría absoluta. «Es una gran responsabilidad», dice el futuro alcalde José Sánchez, que comenzará su labor al frente del Consistorio con una reordenación de personal. «No es amortizar plazas, es reestructurar puestos o cometidos. La gente nos comenta que hay dejadez en los pueblos y obras y queremos llegar a cubrirlo todo», indica. El socialista apunta además que en estos cuatro años llamará a las puertas de los gobiernos supramunicipales, desde el Principado a la Unión Europea. «Queremos que entiendan la situación de la PAC en un concejo de montaña como este», explica. El saneamiento, las infraestructuras ganaderas y las carreteras formarán también parte de las demandas a elevar a las administraciones.

Por último, el único alcalde que no tendrá oposición en el Oriente, el oniense José Manuel Abeledo (PSOE), señalaba hace unos días a este diario cómo la «transparencia y la cercanía» seguirán siendo sus señas de identidad. «Soy uno más en el pueblo. No puedes dejar que la política te cambie, porque no dura para siempre y el día de mañana volverás a la calle», apostilló.