«Si no mejora la financiación de Picos, no sé cuánto más podremos aguantar» José Sánchez, en el hórreo ubicado junto a la Casa Bárcena, en Carreña de Cabrales. / NEL ACEBAL «En el Parque Nacional hay una dejación de funciones, no sirve de nada si solo regula el uso de visitantes y se olvida de los que viven en él» José Sánchez Alcalde de Cabrales GLORIA POMARADA CARREÑA. Miércoles, 21 agosto 2019, 00:09

Dos meses después de llegar a la Alcaldía de Cabrales y de alcanzar la primera mayoría absoluta para el PSOE en el concejo, José Sánchez (Oviedo, 1968) encara semanas de vértigo: al multitudinario certamen quesero del próximo domingo se suman los actos oficiales del Día de Asturias, que este año se celebrarán en el municipio y reunirán tanto a visitantes de toda la región como al nuevo gobierno socialista de Adrián Barbón.

-¿Ilusionado con el escaparate que va a suponer el Día de Asturias?

-Todo el mundo está ilusionado y ya preguntan cómo vamos a hacer porque en Cabrales somos 18 pueblos y a todos le gustaría que algo pasara en el suyo. La verdad es que es una oportunidad de enseñar el concejo a los asturianos.

-Los turistas se llevan la imagen de la falta de aparcamientos y los atascos de Poncebos, ¿es la solución un plan como el de Lagos?

-No exactamente, pero algo parecido. Ahora mismo Cabrales tiene una carencia de aparcamientos y no tenemos un plan de transporte propiamente dicho, tenemos un autobús que sale de Arenas y Poncebos, un apaño. Hay que buscar un sistema de transporte público porque no podemos seguir metiendo tanto coche en un cuello de botella como Poncebos.

-En esa carretera siguen pendientes las viseras antialudes, ¿llegarán a tiempo este invierno?

-En principio tienen que estar terminadas en noviembre. En verano es imposible trabajar por el tráfico, espero que empiece en septiembre. Si no, en el Día de Asturias será una de las cosas que aprovecharemos para enseñarle al consejero de Infraestructuras. La obra está adjudicada y no hay ninguna excusa, pasar otro invierno sin viseras sería vergonzoso.

-En la ruta del Cares no dejan de sucederse accidentes. ¿Se promocionó en exceso y ahora se está pagando?

-Siempre acabamos cayendo en los sitios turísticos: si vas a Barcelona terminas en Las Ramblas, en Madrid en la Gran vía y si vienes a Cabrales en la ruta del Cares. Es una ruta fácil, pero no es para todo el mundo. Estás en mitad de ninguna parte y cualquier accidente, por pequeño que sea, implica que vaya el helicóptero. Habría que dar una información un poco más veraz de lo que es.

-En alguna ocasión se ha llegado a plantear colocar vallas, ¿puede ser una solución?

-Los mayores problemas que estamos teniendo son esguinces por no llevar el calzado apropiado, golpes de calor, lipotimias... ¿La barandilla? Lo siguiente sería asfaltarlo y poner un trenecito, la ruta del Cares es lo que es y hay que decirle a ciertos tipos de caminantes que no es la suya.

-Estamos en la semana grande del Cabrales. ¿Está el queso aprovechado al máximo como pieza de la economía local?

-Este año los productores están muy contentos con el nivel de ventas antes del certamen. Va a generar bastante expectación después del año pasado, lo que puede hacer que venga más gente. Además, quince días después tenemos el Día de Asturias, con lo cual si alguien no vendió todos los quesos va a tener otra oportunidad para sacar producto. Más que aumentar la producción, estoy contento porque los queseros están apostando por la calidad, eso deja un valor añadido. y los tiros tienen que ir por ahí.

-El nombre del Cabrales traspasa fronteras, pero la situación de elaboradores y ganaderos no es tan halagüeña. Se quejan del lobo, la PAC...

-El tema del lobo es bastante problemático, porque algunas cosas no dependen de nosotros como comunidad ni país, son resoluciones europeas. La PAC toda ella viene también de Europa, ambos temas van de la mano. Hay gente que está esperando a cumplir los cinco años de contrato con la PAC para deshacerse de la reciella porque el lobo les termina con ello. Entiendo que el lobo es un problema para los ganaderos y tenemos que hacer algo, hay que compensarles de alguna manera. Además Picos, por su orografía, hace complejo el manejo del ganado con perros o cierres eléctricos.

-¿Cómo va a enfocar sus relaciones con el Parque Nacional?

-Hay que hablar y decidir qué gestión queremos. Estamos viendo una dejación de funciones por parte del Parque, tenemos pistas mal señalizadas, otras cerradas porque no se arreglan y eso genera que la gente que vive dentro se sienta menospreciada. Parece que son unos apestados y eso no es justo. El paisaje está cambiando desde que hay menos ganaderos y gente viviendo.

-Foro llegó a plantear en Cabrales un referéndum sobre la permanencia en el Parque y Onís quiere irse. ¿Qué defiende usted?

-Si el Parque va seguir con dejación de funciones igual no nos interesa tenerlo, pero eso tampoco va a solucionar todos los problemas. Por ejemplo, el lobo va a seguir existiendo. Tendremos que sentarnos los concejos con Principado y Parque. Hay un problema claro de financiación, si pudiéramos aumentarla nos daría un poco de aire a todos, pero si eso no va a suceder, no sé cuánto más podremos aguantar. Existe un deterioro generalizado, no sirve de nada un Parque donde solo se regule el uso de visitantes. Tienen más voz los de fuera que los de casa y hay que replantearse eso, para dársela a los de dentro.

-¿Y el plan rector (PRUG) se la da?

-Tengo mis dudas, no me parece que vaya a ser la solución definitiva. Es verdad que da unas normas de juego que hasta ahora no teníamos, pero no sé si serán las correctas.

-El PGO sigue pendiente, ¿estará listo esta legislatura?

-Impulsamos otra vez su puesta en marcha y hemos establecido reuniones mensuales con los arquitectos para avanzar. Ahora mismo estamos respondiendo a las alegaciones del documento de prioridades. Espero que en estos cuatro años esté, es un tema complejo porque se trata de definir lo que será Cabrales en los próximos años.

-Cuando llegó a la alcaldía apuntó a la necesidad de reorganizar el personal. ¿Lo han hecho ya?

-Tenemos hecha una radiografía del personal, tenemos carencias en algunos sitios y tendremos que reorganizar. Va a haber dos jubilaciones de personal de obras y el próximo año, en enero, tendremos que hacer una oferta pública de empleo para cubrir las plazas.