«Están metiendo al Vive Llanes en una guerra política» Cristian Sagra, ayer, en el recinto des festival en La Talá. / NEL ACEBAL «No queremos perjudicar ni a la hostelería ni a los bandos, queremos favorecer a San Roque. Podría ser la semana grande de Llanes» Cristian Sagra Organizador festival Vive Llanes G. POMARADA LLANES. Viernes, 9 agosto 2019, 00:23

El Vive Llanes, un «festival pequeño» alejado de los macro eventos musicales -en palabras de sus propios responsables-, regresa por segundo año a La Talá con la previsión de alcanzar las 2.500 personas diarias y envuelto en la polémica con los organizadores de fiestas locales. A las críticas del bando de San Roque por la coincidencia de fechas se suman las de la comisión de festejos de Porrúa, que celebra San Justo y San Pastor también este fin de semana.

-Han bajado el precio de los abonos, ¿se ha notado en las ventas?

-Esperamos más personas y además hemos repartido invitaciones para el viernes en Llanes, para que todo el mundo pueda asistir y conocerlo por un día.

-¿Qué aporta el festival al municipio?

-Traemos un evento diferente y que tratamos de adaptar al público, tanto con el 'Remember' como con el musical de 'El Rey León' y los grupos de pop rock, lo que intentamos es no encasillarnos.

-¿Y cómo repercute en el sector turístico?

-Mandamos a los artistas a comer a restaurantes de Llanes y también los alojamos aquí, aunque sea más caro que en otros sitios de Asturias. Siempre intentamos meterlos aquí para repercutir en la hotelería local, el año pasado tuvimos alquilado un hotel entero.

-¿Y en materia de empleo?

-Todo en lo que podemos tiramos de la gente del concejo, desde las barras a la fontanería, taquillas y demás. Trabajando ahora mismo entre personal de montaje, personal de barra, seguridad y demás estamos unas cincuenta o sesenta personas al día.

-¿Cómo se toman las críticas de los organizadores de fiestas de Llanes, como las del bando de San Roque?

-Llegamos el año pasado, somos una empresa que monta festivales y nos adaptamos al sitio del evento. No hemos tenido ningún apoyo económico del Ayuntamiento, que quede muy claro. No nos enganchamos a la luz, ni nos dan subvención, ni nada. Esto es a coste privado, todos los años solicitamos los papeles para pedir la finca de La Talá y el Ayuntamiento tramita con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), nada más. De hecho, me están metiendo en una guerra política con el Ayuntamiento y es uno en los que más difícil me resulta llegar a todos.

-¿Guerra política?

-Lo que veo son comentarios sin saber, metiéndonos a nosotros en política cuando ninguno de la organización tenemos nada que ver con ningún partido. En tema ayuda o favoritismos para nada, para nosotros montar esto es como en cualquier otro ayuntamiento, hay que presentar todos los documentos y solicitar todos los permisos.

-Este tipo de críticas, ¿les disuaden de seguir celebrando el evento en Llanes?

-Nos perjudican porque es un festival que es un evento más en el concejo y que se puede adaptar al público que hay aquí. Al ser una inversión privada, el año pasado al solicitar las fechas de julio vimos que no eran las mejores, entonces este año solicité agosto. Yo me he reunido con San Roque para decirles cuándo iba a hacer el festival, que iba a solicitar estas fechas porque este año me encajan y no les perjudico en nada, porque sus días grandes empiezan a continuación del festival. De hecho, he intentado mediar con ellos para que el festival se introduzca y favorezca a San Roque sin que ellos tengan que aportarme nada. Ya que tengo una programación para niños y mayores podría ser un poco la semana grande de Llanes. Para nada quiero perjudicar a los bandos ni a la hostelería. Me encantaría sacarlo del verano, pero sin ningún tipo de ayuda, económicamente me viene mejor agosto.

-¿Qué novedades suman en deporte?

-Contamos con Llanes Surf, ellos montan un estand y nosotros ponemos un rocódromo para que lo exploten. También tenemos rutas de paddle surf con precios más económicos.