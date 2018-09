La mitad de los ayuntamientos de la comarca acabarán el año sin deuda El alcalde llanisco, Enrique Riestra, indicó en el último Pleno que han reducido la deuda a la mitad. / N. A. Las Peñamelleras, Parres, Cangas de Onís, Caravia, Colunga y Ribadesella cerrarán 2018 sin pagos pendientes tras aplicar «economía doméstica» G. POMARADA / L. RAMOS LLANES. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:14

Los ayuntamientos del conjunto de España han conseguido reducir su deuda en el último lustro en más de un tercio y en esa vía hacia el saneamiento de las cuentas se encuentran también la mitad de los consistorios de la comarca oriental. A finales de este 2018 las deudas de las Peñamelleras, Ribadesella, Parres, Cangas de Onís, Caravia y Colunga estarán a cero, tras duros años de ajustes y limitaciones a la hora de llevar a cabo las inversiones deseadas.

En el caso del concejo riosellano, la deuda se saldaba ya en la anterior legislatura, también con Charo Fernández (Foro) como alcaldesa. «Cuando entramos encontramos facturas sin pagar incluso en pesetas. También créditos como el de la Casa de Cultura», indica la regidora, quien accedió al cargo con más de 800.000 euros pendientes de pago. La fórmula para dejar el adeudo a cero, cuenta, es «una contabilidad ordenada» y «recortes» en ciertas partidas.

También en Peñamellera Alta se saldó la deuda durante el anterior mandato. En 2011 rondaba los 35.000 euros, pero «se fue pagando todo», explica el alcalde, José Antonio Roque (Foro), quien recuerda la dificultad que supone para un consistorio pequeño no tener saneadas las cuentas a la hora «de hacer inversiones». Lo mismo ocurre en la vecina Peñamellera Baja, donde hace ocho años que el equipo del popular José Manuel Fernández dejó el capítulo a cero.

La situación más delicada es la de Ponga y Amieva, con deudas muy altas para su tamaño

Del mismo modo, Colunga y Caravia iniciaron la presente legislatura sin deuda, según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda y que se hicieron públicos recientemente. «Llevamos ya tres mandatos sin deuda, pese a que a nuestra llegada, en 2003, ésta ascendía a tres millones», relata el regidor colungués, Rogelio Pando (PSOE). Asevera que no existe más secreto que «manejar los recursos con cabeza y no meterse en proyectos que no podrás asimilar».

Entre los que estrenan este año unas cuentas saneadas se encuentran Parres y Cangas de Onís. El alcalde cangués, José Manuel González (PP), anunciaba este verano que a finales de 2018 saldarán su adeudo, que entre 2012 y 2017 descendió en más de 1,8 millones de euros según datos de Hacienda. El Consistorio parragués, presidido por el socialista Emilio García Longo, conseguía amortizar en el mismo periodo 2,05 millones y ya a finales del pasado año anunciaba la liquidación total de la deuda.

Llanes, el más endeudado

Distinta situación viven en el Ayuntamiento de Llanes, el más endeudado de la comarca, si bien el actual equipo de gobierno lleva tres años trabajando para reducir ese saldo negativo, que a su llegada rondaba los siete millones de euros. Así, según manifestaba el alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) en un Pleno celebrado esta pasada semana, «se ha reducido la deuda a la mitad». Es decir, actualmente el Ayuntamiento tiene pendientes de pago cerca de tres millones y medio de euros y, según adelantó el regidor, «a finales de año se efectuará una quita importante».

Le sigue en el ránking Piloña, con 1,8 millones pendientes al cierre del pasado ejercicio y que el gobierno de Iván Allende (PSOE) prevé dejar en 1.529.484,74 euros al término de este 2018. Cuando accedió a la alcaldía, recuerda, la cantidad se elevaba a 3,5 millones. La dieta financiera aplicada en el concejo, abunda, ha pasado por «una buena gestión de los recursos». «Se van a pagar dos millones sin renunciar a las inversiones», destaca el primer edil, quien ejemplifica su argumento con la puesta en marcha de la escuela de 0 a 3 y el servicio de comida a domicilio, entre otros.

En Ponga, la deuda es el principal quebradero de cabeza del equipo de gobierno integrado por PSOE y PP. Actualmente ronda el millón de euros y la alcaldesa, Marta Alonso (PSOE), estima que «quedan diez años por pagar». Recuerda en este sentido que el consistorio se ha acogido a un periodo de carencia para ampliar los plazos de pago. «Tenemos que hacer encaje de bolillos», relata Alonso, quien a principios de año tuvo que renunciar a presentar un nuevo presupuesto -van nueve ejercicios de prórroga consecutiva- dada la deuda existente desde anteriores legislaturas, bajo el mandato de Foro y URAS-PAS. «La deuda repercute en poder pedir subvenciones, según vamos mejorando la situación contable y económica podemos optar a más», explica.

En Amieva la situación también es delicada, y es que los tributos del Estado llevan casi ocho años embargados al no poder hacer frente a la importante deuda, de 1,43 millones de euros, que tiene el concejo. «De momento estamos pagando, poco a poco, las obras del semillero de empresas», indica el alcalde, Félix Fernández (Foro), quien reconoce que no hay fecha para la amortización de la deuda. «Es muy duro, pues somos un concejo pequeño y con pocos ingresos, ya que estos años también se redujeron ayudas como las del Principado y el Parque Nacional de los Picos de Europa», lamenta. Esto hace, agrega, que el gobierno se dedique a hacer que el concejo «sobreviva», pues no se pueden hacer grandes inversiones. «Tampoco queremos apretar mucho a los vecinos, por lo que los impuestos llevan seis años congelados», apunta.

En Ribadedeva, el adeudo se situaba a mitad de año en unos 535.000 euros, explica la teniente de alcalde Estela Concha, quien recuerda que el Ayuntamiento «va pagando bien y se ajusta a lo que marca la ley». Por el momento, las previsiones económicas no apuntan a plazos concretos para amortizar el total de la deuda, pero Concha señala que el equipo de gobierno socialista «sigue una política de contención del gasto y a la hora de hacer presupuestos somos precavidos en las previsiones de ingresos».

También en Cabrales llevan años haciendo los deberes. «A nuestra llegada se adeudaban 2,6 millones de euros y, a base de contención y ahorro hasta en papel y bolígrafos esperamos terminar el presente ejercicio con unos 200.000», explica el regidor, Francisco González (PP).

En Onís, por su parte, cerraba 2017 con 492.000 euros de deuda, un poco más de la mitad de lo que el actual equipo de gobierno se encontró en 2011 y una cantidad que el alcalde, José Manuel Abeledo (PSOE), espera ver reducida a cero «en dos años». Además de contener y reducir gastos como la luz, el teléfono y las dietas y revisar numerosos contratos, han puesto en alquiler viviendas y edificios municipales.