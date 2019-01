«Estamos en el momento idóneo para aclarar la titularidad de San Antolín» El monasterio y la iglesia de San Antolín de Bedón, en la localidad llanisca de Naves, con el acceso cerrado. / NEL ACEBAL La concejala de Cultura de Llanes considera que los socialistas deberían aprovechar su presencia en Principado y Estado para solucionar la disputa LUCÍA RAMOS LLANES. Lunes, 21 enero 2019, 01:27

La titularidad pública de San Antolín nunca había estado tan clara. Es, al menos, lo que opina la concejala de Cultura en el Ayuntamiento llanisco, Marisa Elviro (Vecinos por Llanes), quien ayer apuntaba como prueba al hecho de que el Estado asuma la rehabilitación del monasterio en sus cuentas para 2019, tal y como adelantó EL COMERCIO. A esto se suma, indicó, la presencia del PSOE tanto en el Gobierno asturiano como en el central, lo que facilitaría los trámites para resolver la disputa que desde hace años se mantiene en torno a la titularidad del inmueble.

Los defensores de la tesis de que este templo románico del siglo XIII emplazado en las proximidades de la localidad de Naves pertenece al Estado recibían esta semana con una mezcla agridulce de sentimientos la noticia de que los Presupuestos Generales para 2019 incluyen una partida específica para elaborar un proyecto de rehabilitación en el patrimonio románico de Asturias, en la que se consignan 60.000 euros a repartir entre el monasterio de Llanes y Santa María de Obona, en Tineo. «El hecho de que se incluya este dinero deja claro que el Estado pinta mucho en San Antolín», recalcó Marisa Elviro, si bien reconoció que lo «reducido» del montante ha supuesto «una decepción». «Se habían previsto en un principio 500.000 euros y con estos 60.000, que además son a repartir con Santa María de Obona, poco se podrá hacer. Es una ridiculez», criticó. Cabe recordar, eso sí, que las cuentas elaboradas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contemplan la previsión de destinar a ambos bienes 440.000 euros en 2020.

Dejando las cantidades a un lado, para la edil de Cultura llanisca «el que se reserve dinero en los Presupuestos Generales para la rehabilitación del templo indica que éste es estatal». Es más, abundó, ni siquiera se ha intentado, por parte de las administraciones regional y estatal, exigir que sea un particular quien se haga cargo de los trabajos. «Hasta donde sabemos no se ha requerido a ningún propietario para que arregle el monasterio, que sería el primer paso a dar si existiera la sospecha de que perteneciese a alguien que no sea el Estado», manifestó, apuntando a que sólo una vez constatado que el supuesto propietario no se iba a hacer cargo de la intervención, se encargaría la Administración de forma subsidiaria. «Aquí no se requiere a nadie, sino que se destina el dinero y ya está, porque es suyo -del Estado-», aseveró Elviro.

«Que se reserve dinero del Presupuesto a la rehabilitación indica que el templo es estatal», señala Elviro «Genaro Alonso debe haber perdido nuestra dirección, no contesta a mis preguntas ni envía comunicaciones»

Reiniciar el expediente

El momento actual, insistió la concejala, es el «idóneo» para poner fin a los problemas sobre la titularidad de este bien de interés cultural. «Ahora que Principado y Estado pertenecen al mismo partido, que aquí en Llanes se sumó a la moción para pedir una solución a este asunto, lo tienen todo a favor», indicó. Y señaló que esa posible solución pasaría por anular el expediente de 1996 que sacó al inmueble del inventario estatal y «está mal concluido», para «volver a empezar de nuevo». De esta forma, abundó, «ya no se seguiría aplicando la doctrina de actos propios que impide a la Administración contradecirse».

En relación al régimen de visitas al que obliga la ley, Elviro aseveró no tener noticias acerca de las intenciones del Principado. «El consejero de Cultura -Genaro Alonso- debe haber perdido nuestra dirección, pues no solo no nos envía comunicaciones, sino que tampoco responde a mis preguntas», lamentó. Y recordó cómo ya exigió explicaciones, hasta en dos ocasiones, por el motivo por el que se aceptó ceder los derechos de imagen de San Antolín a los propietarios de la finca donde se encuentra, así como por el «incumplimiento de la normativa de visitas», sin haber recibido ninguna respuesta por el momento.