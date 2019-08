«Estos momentos son únicos» Pedro Vázquez y Pelayo Roza, en el centro portando las banderas selleras, ayer en Arriondas junto a sus familiares y amigos. / XUAN CUETO «Lo que han conseguido es muy grande», celebran en Arriondas del triunfo alcanzado por el parragués Pedro Vázquez y el riosellano Pelayo Roza Los subcampeones de piragüismo reciben el homenaje de familiares y amigos G. POMARADA ARRIONDAS. Jueves, 29 agosto 2019, 00:10

Uno de Arriondas y otro de Ribadesella, comenzaron como rivales, terminaron convertidos en compañeros sobre la piragua y amigos fuera de ella, hasta que este mismo sábado su camino conjunto les adentraba en nuevas aguas. Coronados como subcampeones del mundo en la prueba K2 500 de los mundiales de piragüismo de Szeged, la vuelta a casa de Pelayo Roza y Pedro Vázquez está resultando a la altura del hito conseguido.

La pasada tarde la celebración llegaba de la mano de medio centenar de amigos, confabulados para darles una sorpresa en el Camping de Arriondas, entre banderas selleras y fuentes de luz pirotécnica. Fue además el primer acto de homenaje del parragués Vázquez, tras ser recibido Roza este martes en el Ayuntamiento de Ribadesella. «No me lo esperaba, el momento allí fue especial, pero ya estaba deseando llegar», confesó Vázquez, quien ha aprovechado sus primeras horas en Asturias para desconectar en bici. «La vuelta está siendo una pasada, estos momentos con la gente del pueblo, de casa, son únicos», destacó por su parte Roza. Aún saboreando la victoria, los jóvenes piragüistas no olvidan, no obstante, los retos que ahora se abren, entre ellos alcanzar los Juegos Olímpicos. «Paso a paso, sin prisa pero sin pausa», afirmó Roza. Compenetrados dentro y fuera del agua, Vázquez apuesta por centrarse en descansar y «en un mes ponerse ya a pensar en ello».

A la alegría de los campeones se suma la de sus amigos, entre ellos el también piragüista y ganador del Descenso del Sella de 2018 junto a Vázquez, Milín Llamedo. «Que dos chavales jóvenes, de Arriondas y Ribadesella y amigos hayan conseguido esto es muy grande», destacó el parragués. El de ayer, abundó, fue un acto para celebrar el éxito «con toda la gente que se preocupa por ellos todo el año», entre ellos sus familiares. La madre de Pedro Vázquez, Mari Paz Llenín, recordaba los momentos vividos durante la prueba, que pilló a la familia bajando el Sella. «Estábamos haciendo el descenso y paramos en un pedrero, lo íbamos viendo en un móvil y perdimos la conexión. Luego teníamos dos e iban a distinta velocidad, en uno estaban quintos y en otro ya segundos», contó la orgullosa madre. La celebración, precisó, fue en un chiringuito a pie de Sella y una vez finalizada, volvieron a la canoa para completar el recorrido, dando muestra de que el tesón les viene a los subcampeones del mundo de familia.