«La montaña tiene un lenguaje común, no distingue colores» Jabier Baraiazarra «Los Picos están presentes en nuestro corazón, ya veníamos de chavales y no se entendería que el Mendi no estuviera aquí» Javier Baraiazarra. Director del Bilbao Mendi Film Festival

La montaña tiene todavía mucho por ofrecer. Es lo que considera Javier Baraiazarra, director del Bilbao Mendi Film Festival que este sábado recalará en Cangas de Onís con dos de sus películas mejor valoradas, 'The Dawn Wall' y 'Wallmapu' (20.30 horas, en el pabellón de deportes, por cuatro euros). La escalada deportiva, advierte, va a dar mucho que hablar en los próximos años y lo mismo sucede con el documental de montaña, que por fin ha logrado despertar el interés del público general.

-¿Qué es el Bilbao Mendi Film Festival?

-En euskera, 'mendi' significa 'montaña' y el nuestro es un festival internacional que aborda esta temática de forma muy amplia, fundamentalmente a través de películas y documentales sobre actividades y deportes de montaña, pero también sobre todo lo relacionado con ella, como la naturaleza, el medio ambiente y la etnografía, entre otros. Además de la sección oficial también contamos con otras especiales y desde hace tres años ha entrado en el 'top tres' de los festivales internacionales de este tipo, pues contamos con las mejores producciones y estrenos de cada año.

-¿Hay suficiente público para una temática tan concreta?

-Sí. El año pasado solo en Bilbao tuvimos más de 12.000 espectadores de pago, a los que hay que sumar todas las invitaciones. Además, las proyecciones se completan con exposiciones en diversas salas de la ciudad y con una a base de fotografías de gran formato en las paradas de metro. Durante dos meses ésta llegó a un millón y medio de personas. Y es que el documental está viviendo un momento buenísimo y, concretamente el de montaña, ha tenido un giro muy importante, buscando públicos más amplios.

-¿Es lo que sucede con 'The Dawn Wall'?

-Sí, es el mejor ejemplo. La historia de Tommy Caldwell, el mejor escalador big wall del mundo, trasciende de la escalada y logra cautivar desde el primer momento al espectador. La vida del protagonista es de película, desde su relación de pareja, pasando por el secuestro a manos de un comando talibán y por los accidentes laborales que van influyendo en su escalada. Lo tiene todo y aunque parezca un guión, es verídica, además de venir acompañada de unos valores humanos increíbles, poniendo el compañerismo por encima de cualquier logro personal.

-¿Por qué traer el Mendi a Cangas de Onís?

-Hace cinco años comenzamos a llevar algunas de las películas a otras localidades, primero de los alrededores de Bilbao y más tarde de fuera de la comunidad. En la actualidad ya estamos en más de medio centenar de localizaciones diferentes. El año pasado desde el Grupo de Montaña Peña Santa, con quienes tenemos relación, nos propusieron venir a Cangas y no lo dudamos, pues es un lugar de encuentro de gente de toda España que viene porque tiene un apego especial por la montaña y la naturaleza. La acogida fue estupenda y en esta segunda vez esperamos lo mismo. Las dos películas que traemos son estrenos en Asturias y solo se podrán ver aquí.

-¿Influyeron en algo los Picos de Europa?

-¡Claro! Para nosotros es muy especial que el festival esté en los Picos, pues están presentes en nuestro corazón y no se entendería que el Mendi no estuviera aquí. Hemos pasado muchísimos años visitando Asturias, ya veníamos a los Picos desde chavales y ahora volver en esta faceta más cultural es un placer. El Mendi está creando una serie de relaciones y uniendo a la comunidad montañera de toda España de una forma muy interesante, pues la montaña tiene un lenguaje común para todos, no distingue colores.