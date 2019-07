«El Motorbeach abarrotaba Caravia», lamentan hoteles y restaurantes Público durante uno de los conciertos celebrados este fin de semana en el Motorbeach. / XUAN CUETO La marcha de Asturias del festival es para el Ayuntamiento una pérdida a nivel económico y promocional. «Nos puso en el mapa», dicen GLORIA POMARADA PRADO. Miércoles, 31 julio 2019, 00:12

El traslado del festival Motorbeach fuera de Caravia y de Asturias de cara a la próxima edición deja en el concejo un sentimiento de pesar por la oportunidad perdida, tanto a nivel económico como de promoción turística. Con nueve mil asistentes este año -cifra que se llegó a triplicar en citas anteriores- y un impacto económico que ronda los dos millones de euros, los datos hablan por sí solos para el Ayuntamiento de Caravia, con 477 residentes y un presupuesto anual que apenas supera el millón de euros. «Nos pusieron en el mapa, es mucho lo que nos aportaron a nivel promocional y la repercusión económica no es solo para este concejo, es para todo el Oriente», sostiene la alcaldesa, Salomé Samartino (PP), quien dice recibir la marcha adelantada por EL COMERCIO con «mucha tristeza».

El motivo detrás del éxodo del festival, previsiblemente hacia Castilla y León, se encuentra en las condiciones meteorológicas y la falta de subvenciones públicas, según explicaron desde la organización. El Ayuntamiento ha invertido en los últimos años en adecuar el entorno del recinto, en La Espasa, mediante «infraestructuras, saneamiento o luz», indica la alcaldesa. No obstante, dado lo reducido de sus cuentas, no caben ayudas como en otros grandes consistorios españoles. De esa situación son conscientes los organizadores, que agradecen a la regidora la colaboración prestada a la par que cargan contra el Principado por su «falta de implicación». «El turismo es una industria, puede que ahora mismo la más potente de Asturias», apunta Samartino, y recuerda que en las «diputaciones de Galicia, Cataluña y Castilla y León tienen dinero para estas cosas». «Solo queda desear que, dentro de su filosofía nómada, recorran sitios que les dejen tan buen sabor de boca y que vuelvan», dice.

Entre la hostelería de Caravia, el sentir mayoritario es que con el Motorbeach se va uno de sus grandes impulsores. «Desde hace seis años ya repercutía más económicamente que Piragües», compara Luis Francisco Fidalgo, de Casa Carlos. En este negocio ubicado en el corazón de Caravia Alta, los días de festival «estaba todo lleno para el desayuno, la comida y la cena», explica. «Desde que abríamos hasta que cerrábamos era un goteo continuo, además había gente que ya venía una semana antes. El Motorbeach le daba vida al pueblo», sostiene. El perfil de los asistentes es para el hostelero otra de las pérdidas que deja la marcha, pues eran «personas integradas en la vida del pueblo, nada que ver con otros festivales. La clientela era de tipo medio alto». Según los cálculos de la organización, la media de gasto diario de su público era de entre 200 y 300 euros. «Solo queda esperar que en algún momento vuelva», anhela Fidalgo.

El también empresario turístico Abelardo Artidiello, con dos hoteles en el concejo, define la marcha del Motorbeach como una «pérdida grande». «Aunque esta es una época en la que ya tenemos reservas, sin el Motorbeach no llenamos. Estos días hubiera ocupado dos hoteles más», indica el responsable del Hotel Caravia, con una veintena de habitaciones, y de La Raposera. La visibilidad del concejo a través del evento es otro de los factores que apunta Artidiello, quien recuerda cómo gran parte de sus huéspedes procedían de otras comunidades. «Tuve gente de País Vasco, Valencia o Francia, sino no es por el festival no hubieran venido aquí. Caravia no es Ribadesella ni Llanes, es un concejo al que llega el turismo cuando el resto están saturados», sostiene.

«Traía bastante turismo, estaba abarrotado y en el hotel incluso faltaba espacio», apunta desde el El Babú Eloy Quintanero. Las reservas, explica, «se llenaban desde el año anterior prácticamente», con «llamadas constantes» que se incrementaban en las semanas previas a la celebración. «Si vuelven, mejor», expresa, si bien recuerda que «julio es fecha buena». Al factor de la temporada alta se agarran precisamente en el sector local para amortiguar el posible descenso de visitantes. «Ya estamos en temporada estival y hay más público», indica Fidalgo. «Si lo hubiesen adelantado dos semanas sería la bomba», considera Artidiello en clave de desestacionalización.

Críticas por la música

La sensación de pesar no es compartida entre todo el sector de la zona, especialmente entre aquellos con negocio a pie de playa. En el restaurante Fito Mar, junto a La Espasa, consideran que el festival ha ido repercutiendo menos en los establecimientos locales según aumentaba la oferta gastronómica y de servicios dentro del propio recinto. «Trajeron ellos de todo, bares, parrilla... Otros años sí que se notaba que venían, pero ahora lo tenían montado de otra forma. Un evento así es para que venga gente a la zona», considera Nacho Azcano, que sostiene que en su restaurante «no se va a notar». «La playa está a tope en estas fechas, si fuese en otoño o primavera repercutiría más», justifica. En La Isla, ya en Colunga y a dos kilómetros del Motorbeach, la preocupación tampoco es considerable en hoteles como el Bahía. «Tenemos una clientela fija y aquí vienen a descansar, por lo que la música molesta», señala Isabel Meira. «En esta época no necesitamos festivales, igual en mayo o abril tendría más sentido», afirma.