«Cada vez hay más mujeres en el Urriellu, es imparable» Ana Isabel Martínez de Paz ayer en Cangas de Onís. / XUAN CUETO «Las primeras en lograrlo rompieron barreras sociales, no estaba bien visto que subieran y algunas lo silenciaban por el qué dirán», explica La montañera Ana Isabel Martínez de Paz tiene el récord de ascensos al Naranjo de Bulnes, con un centenar desde 1985 GLORIA POMARADA CANGAS DE ONÍS. Martes, 12 marzo 2019, 00:16

La historia de los primeros héroes que coronaron el Picu Urriellu se escribe también en femenino. Ayer se encargó de rescatar esa parte menos conocida de la emblemática cumbre una de sus leyendas, la montañera que atesora el récord de ascensos entre las mujeres, con un centenar desde 1985. El rostro detrás de la hazaña es el de Ana Isabel Martínez de Paz, una leonesa que un 25 de septiembre de hace ya 34 años comenzó el ascenso invitada por César de Prada, pensando «que no iba a llegar ni de lejos». Sin embargo lo logró, y esa aventura cambiaría para siempre su percepción de la montaña. «Lo mío fue un caso raro, el Naranjo fue mi primera subida y la verdad que ver a ese monolito rocoso te impone, pero cuando me di cuenta tenía la cuerda puesta, fue una experiencia muy profunda», relató durante la ponencia organizada por el grupo Peña Santa, dentro de la Semana de la Montaña de Cangas de Onís.

A partir de esa primera experiencia, Martínez sintió que «algo se me removía por dentro» y, desde entonces, no ha faltado a su cita con el Urriellu. El pasado 12 de octubre alcanzaba el ascenso número cien, un récord que define como «una casualidad, yo voy porque me gusta y voy subiendo sin darme cuenta», indicó la leonesa, que adelanta que prepara ya la subida 101 para este 2019. Pero la montañera no solo mira al futuro, sino que su labor de búsqueda en el pasado la ha llevado a seguir los pasos de aquellas pioneras de la escalada que la precedieron. Las primeras mujeres en coronar el emblema de Picos, relató, fueron las jóvenes María Isabel Pérez y Teófila Gao, nietas de 'El Cainejo', guía de Pedro Pidal en la pionera ascensión de 1904. «Me quito el sombrero, lo hicieron sin ni siquiera tener cuerdas», dijo Martínez, que recordó que el desafío en aquellos tiempos no era solo técnico. «También supuso romper las barreras sociales, no estaba bien visto que una mujer subiera», abundó. Habrían de pasar once años hasta que otra mujer llegase a la cima, la cántabra Carmen Sánchez. La primera asturiana fue por su parte Isabel Izaguirre Rimmel, emparentada con el creador de la famosa máscara de pestañas. Una de las anécdotas que rememoró fue la protagonizada por María Antonia Simó, la cuarta en lograr el ascenso: «El guía no concebía que su marido se quedase abajo, así que tuvo que subir», indicó.

Una vez lograda la gesta, Martínez recordó que muchas mujeres «la silenciaron por el qué dirán». Sin embargo, cree que la situación está cambiando y «cada vez somos más las que subimos». Una prueba, ejemplificó, se da en la ropa de deporte: «Hasta no hace mucho tenías que adaptar la de hombre, ahora las marcas la hacen específica. Esto es imparable, como debe ser».