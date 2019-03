Multas de hasta tres mil euros por agredir a los socorristas en Ribadedeva Un hombre otea el horizonte en la playa de La Franca. / NEL ACEBAL La nueva ordenanza de playas perseguirá las amenazas al personal de salvamento y sancionará a los bañistas que no sigan sus indicaciones G. POMARADA COLOMBRES. Viernes, 29 marzo 2019, 00:30

Ribadedeva cuenta desde esta semana con una nueva ordenanza de playas que sigue la estela de las ya implantadas en otros concejos costeros, donde la protección de los socorristas y el personal de salvamento se ha convertido en uno de los elementos a preservar. Tanto es así que las agresiones o las amenazas a estos profesionales estarán penadas en el concejo con las máximas sanciones previstas en la ley, de tres mil euros. En el mismo artículo de «infracciones muy graves» se incluyen también el vertido de materiales contaminantes en los arenales, así como la reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años.

Ese escalón inmediatamente inferior contempla sanciones económicas que van de los 151 a los 1.500 euros y en él se incluye el baño con bandera roja. Serán los socorristas quienes puedan instar en un primer momento a los usuarios a salir del agua, si bien de no obtener respuesta podrán requerir la presencia de las fuerzas de seguridad. Entre las infracciones graves se encuentran asimismo hacer fuego, dañar el medio ambiente, colocar instalaciones fijas sin autorización o practicar surf y deportes similares fuera de las zonas establecidas.

También se irán con 'receta', aunque de menor cuantía, aquellos usuarios que se bañen fuera del área acotada y jueguen a la pelota o las palas en espacios que puedan molestar al resto de usuarios. En ese caso, los correctivos económicos irán de los 50 a los 750 euros al tratarse de infracción leve, capítulo que contempla toda una retahíla de conductas reguladas: la evacuación fisiológica en el mar o en la arena, dejar plantada la sombrilla y demás mobiliario sin que los propietarios estén presentes, practicar botellón, acampar, usar jabones en duchas y mar o pescar en lugar o época no autorizada.

La presencia de animales en los arenales es otro de los aspectos regulados en la nueva normativa municipal, aprobada por el Pleno este mismo martes. Las mascotas no podrán bajar a la playa en temporada de baños, fijándose así la época permitida del 1 de octubre al 31 de mayo. De no cumplir con la norma, los propietarios se enfrentan a sanciones de hasta 750 euros. Asimismo, la ordenanza especifica que en Ribadedeva no se habilitará ninguna playa para el uso de animales. Tampoco está previsto disponer en el concejo de zonas de uso nudista.

Por su parte, en temporada de baños los pescadores podrán pescar en la orilla fuera del horario de diez de la mañana a nueve de la noche.

Entre las prohibiciones curiosas que deja la ordenanza ribadedense se encuentra el uso de reproductores de música que molesten a los demás usuarios, «embarcaciones o artefactos» flotantes en la zona de baño y la venta ambulante.