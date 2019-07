«El mundo rural se acaba si no nos ayudan», claman los pastores de Picos Los celadores y José Antonio García, tercero por la derecha, ayer en el Pleno de Vega de Enol. / N. ACEBAL El sector ganadero pide al nuevo gobierno de Barbón «sentido común» y reconocimiento a su labor como «conservadores» del Parque Nacional G. POMARADA / P. A. MARÍN ESTRADA COVADONGA. Viernes, 26 julio 2019, 00:35

La Fiesta del Pastor celebrada ayer en Vega de Enol aunó un año más romería y reivindicaciones. Como marca la tradición, la parte festiva del evento dejó paso al Pleno de elección del regidor de pastos de la Montaña de Covadonga, puesto que recayó por décimo séptimo año consecutivo en la figura de José Antonio García, 'Toño el de Mestas'. Firme defensor de la ganadería y del papel de sus profesionales como auténticos valedores del Parque Nacional de los Picos de Europa, el representante de los pastores incidió una vez más en la situación que atraviesan. «Estamos navegando contra corriente, o echan una mano al mundo rural o esto se acaba», instó García al nuevo gobierno autonómico, del que esperan en Picos «sentido común». «Al presidente Barbón le pido que use la cabeza y que ponga todo de su parte», afirmó ante los asistentes a la celebración. A ello añadió la petición de dejar a un lado el temor «al voto ecologista» y ver a los pastores y ganaderos como «los principales conservacionistas de esta tierra». «La biodiversidad de la que tanto se habla es un equilibrio entre la ecología y el medio rural, todo lo que hay aquí lo mantuvimos nosotros», afirmó.

A las denuncias por los daños del lobo, algo menores este 2019 según apuntaron, se sumaron las críticas a otro tipo de trabas, las administrativas. «Nos están abrasando con inspecciones, cuando no nos vienen por un lado nos vienen por otro», dijo el regidor de pastos, que presentó al colectivo que representa como «sufridores» que «trabajan como pueden y pagan como pueden».

En un año marcado por la cuádruple cita electoral y la incursión en las campañas de las fórmulas para atajar la problemática de la España vaciada, esa realidad se coló también en los discursos de la fiesta. «Nos están comiendo la cabeza ahora con que quieren rescatar la zona rural, pero no se rescata de la forma que los políticos quieren», afirmó García, que tuvo también reproches para los propios habitantes de los pueblos: «Se echa en falta la unión de vecinos, ganaderos y pastores, antes nos ayudábamos unos a otros y ahora veo mucha piquilla».

En la Fiesta del Pastor del pasado año, una vez terminado el Pleno, se produjo un enfrentamiento verbal entre el propio García y un grupo de ganaderos con el entonces codirector del Parque Nacional, Rodrigo Suárez Robledano, cesado en otoño. Aquel episodio fue ayer recordado por el reelegido regidor de pastos para censurar la ausencia en Vega de Enol de su sucesor, Pablo García Esteban. «Sentimos que al no estar aquí no le interesa lo que estamos haciendo», afeó. Palabras más positivas tuvo para el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP), al que agradeció la dotación presupuestaria al Consejo de Pastores para ejecutar obras. No obstante, añadió, la cuantía «queda pequeña» y seguirán por ello reclamando mayor inversión.

Mayor inversión

En el capítulo inversor incidió precisamente el alcalde cangués, en su caso apuntando a instancias superiores. «Pedimos al nuevo gobierno que dote presupuestariamente al Parque, con la cantidad suficiente para mantenerlo», instó. Aprovechó además el primer edil para criticar «la gestión nefasta» del Principado en los últimos cuatro años: «Quisieron recortarnos derechos a principios de año con los pases y las autorizaciones de acceso a ganaderos y propietarios, recortaron en personal y en la partida económica». Cambiar esa situación, dijo, es tarea del Ejecutivo de Barbón, al que ofreció «remar en la misma dirección». «El Ayuntamiento es un aliado», insistió González Castro.

La también popular Teresa Mallada se comprometió por su parte a trabajar desde la Junta General para «intentar que no haya tanto matorral, que se hagan limpiezas y quemas controladas y que se permita el acceso de los pastores a todas las zonas, salvo las dedicadas a investigación o conservación». A la 81 Fiesta del Pastor acudieron más diputados autonómicos, como los socialistas Ángel Morales y Esther Freile, así como José Felgueres y Javier Brea, ambos del PP.