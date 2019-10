«Necesitamos la implicación de todos para vencer a la velutina» Los clientes prueban los diferentes tipos de miel a la venta. L. RAMOS CANGAS DE ONÍS. Domingo, 13 octubre 2019, 01:30

Junto a los quesos de Picos, la miel también fue ayer protagonista en Cangas de Onís. Al certamen acudieron ocho apicultores de la comarca, quienes pusieron a la venta diferentes variedades de miel a cinco euros el tarro de medio kilo y nueve el de un kilo. Su situación, explicaron, no es mucho mejor que la de sus compañeros queseros, pues también ellos sufren el acoso de un depredador en sus panales. En su caso se trata de la Vespa velutina, la avispa asiática que les trae de cabeza desde hace unos años. «Este verano fue el peor, pues el número de avisperos crece de forma exponencial y nosotros, que ponemos trampas, las cogemos a calderados», explicaba Inmaculada Ramos, de Colunga. En términos similares se expresaba la piloñesa Olga Suárez, quien recalcó que «hace falta la implicación de todo el mundo para vencer a la velutina, pues nosotros solos no podemos». El daño que esta especie invasora produce, agregó, no se limita a las abejas, «también destrozan la fruta y son peligrosas para todos». En Sotres, donde Eloy Rodríguez tiene sus panales, la presencia de la avispa es menor debido a la altitud, «pero si no le ponemos freno, no tardarán en invadir todo».

El primer premio de la miel se lo llevó el cangués Manuel Allende, el segundo Inmaculada Ramos y el tercero, Fernando Pérez, de Cabrales.