«Fue una noche de mucho miedo», dicen los vecinos tras el incendio de Llanes Monte quemado cercano a las viviendas llaniscas. / NEL ACEBAL El fuego calcinó la cuesta Sabina, en la zona de Posada, por lo que los ganaderos tuvieron que bajar sus reses al valle en plena noche G. P. Domingo, 24 febrero 2019, 01:15

Los vecinos de la parroquia llanisca de Posada vivieron en la noche del viernes al sábado más de seis horas de tensión. Un fuego declarado en la zona de la cuesta Sabina a última hora de la tarde del viernes llegó a acechar a las viviendas de los barrios de Frieras, Entrecicia y la Escallada, donde existen una decena de casas e instalaciones ganaderas. Los propietarios de ganado fueron precisamente de los más afectados por las llamas, pues en plena noche tuvieron bajar a sus reses hasta la zona del valle. «Pasamos una noche movidita por gente que no tiene cabeza», lamentan los locales, que atribuyen las llamas a una quema que se acabó descontrolando.

Los efectos del fuego, consideran, podrían haber sido aun mayores de no estar la cuesta Sabina «limpia porque pasta el ganado». «Al llegar cerca de las casas ya tenía menos intensidad, pero pasamos mucho miedo. Tuvimos suerte de que no había viento», señalan residentes en Frieras, que destacan asimismo la fortuna de que las llamas no llegasen a la cuesta San Martín, con presencia de eucaliptos.

En sofocar las llamas se afanaron los bomberos del parque de Llanes desde pasadas las diez de la noche y hasta las cuatro y media de la madrugada, cuando consiguieron darlo por controlado. En las tareas de extinción participaron también una cooperativa forestal y agentes de Medio Natural. El incendio afectó principalmente a matorral y eucaliptos.

Este último incidente con las llamas agrava el malestar de los locales por lo que entienden una falta de atención a los montes y ríos por parte de las administraciones. Durante los temporales de enero, recuerdan, sufrieron daños por las inundaciones que siguen sin solución. Citan por ejemplo el estado de la cuenca del río Bedón, que «sigue sin limpiar y con árboles tirados». Aquellas riadas provocaron también desperfectos en fincas y en sendas. «Estamos maltratados por todos lados», zanjan.