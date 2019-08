Las noches de cine vuelven a Ribadedeva con dieciséis cortos El festival REC arranca hoy con proyecciones en los jardines del Archivo de Indianos y un taller para jóvenes realizadores impartido por Rubén Peña G. P. COLOMBRES. Lunes, 12 agosto 2019, 01:01

Al caer la noche Ribadedeva inicia una nueva cita con los mejores cortometrajes del panorama nacional. Será a partir de las 22.30 horas de hoy en los jardines del Archivo de Indianos y dentro de la décimo quinta edición del Festival Ribadedeva en Corto (REC), que reúne hasta el miércoles un total de dieciséis obras a concurso, seleccionadas entre los 766 trabajos presentados al certamen. La sección oficial contará así con los títulos 'Miedos' de Germán Sancho, 'Congénita' de Polo Menárguez, 'Sonrisa' de Oscar Andrés, 'Nacho no conduce' de Alejandro Marín, 'Zapatos de tacón Cubano' de Julio Mas Alcaraz, 'Muero por volver' de Javier Marco, 'Flora' de Javier Kühn, 'La tierra llamando a Ana' de Fernando Bonelli, 'Happy Friday' de José Antonio Campos Aguilera, 'Moscas' de David Moreno, 'What is love' de Paco Caballero, 'Niña de trapo' de Roberto Montalbo, 'La Guarida' de Iago de Soto, 'Non stop' de José Cachón, '140 palabras' de Edu Carrasco y 'Mamá' de Eduardo Vieitez.

Los premios al mejor cortometraje 2019, mejor interpretación y mejor cortometraje para directores asturianos se entregarán en la gala del miércoles, mientras que los galardones de animación y documental se darán a conocer en diferentes eventos en próximos meses, indican desde la organización. Por quinto año, los vencedores recibirán una estatuilla artesanal elaborada por la ceramista Carmen Sáez del Burgo, el llamado 'Manolín' que rinde homenaje al director y actor local Manolo Noriega. Por su parte, el cartel de esta edición ha sido diseñado por Bruce Kloske, especializado en trabajos con retoque fotográfico y diseño en 3D. El póster se inspira en los carteles art decó, con la figura de Manuel Ibáñez Posada y una cámara de cine como elementos principales.

Sección oficial Los dieciséis cortos a concurso se proyectan hoy y mañana a las 22.30 h en los jardines del Archivo de Indianos. El miércoles tendrá lugar la entrega de premios, a la misma hora. Taller infantil Destinado a niños y jóvenes a partir de 10 años, desde hoy y hasta el miércoles de 10.30 a 12.30 h. Cine en blanco y negro Proyecciones de los inicios del cine cómico, los días 20 y 21 de agosto a las 22 h en los soportales del Ayuntamiento.

La sección oficial del REC se completa con un taller de cine para niños a partir de diez años, desde hoy y hasta el miércoles. La actividad, gratuita, será impartida por el realizador ribadedense Rubén Peña, que guiará a los participantes en la producción y realización de un cortometraje. Ya fuera de las fechas del certamen, el 20 y el 21 de agosto, el programa continuará con 'Noches en blanco... ¡Y negro!', una propuesta que pretende acercar las obras de los inicios del cine cómico al concejo ribadedense.