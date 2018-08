Una nueva sentencia del TSJA hace peligrar la indemnización de Pacoli La antigua nave de Muebles Pacoli fue reducida a escombros en septiembre de 2016. / NEL ACEBAL El pronunciamiento del tribunal sobre un asunto similar al colungués crea jurisprudencia y establece que el derecho a recibir compensación prescribió LUCÍA RAMOS COLUNGA. Viernes, 10 agosto 2018, 00:27

Cuando ya parecía que era un caso cerrado, la indemnización que esperaban recibir los propietarios de Muebles Pacoli peligra seriamente. Según ha podido confirmar este diario, ha sido una sentencia dictada esta misma semana por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acerca de un asunto muy similar al colungués la que ha trastocado los planes del Ayuntamiento para abonar una compensación a los dueños de la nave que tuvo que ser demolida al anular la justicia la licencia en la que se amparó su construcción.

Según explicaban ayer desde el gobierno local en relación al problema de Pacoli, «admitía dos interpretaciones, pues se podía tomar como fecha de referencia para comenzar a contar el momento en el que le fue comunicada a la propiedad la orden de demolición, o la fecha en que ésta se ejecutó». Tras consultarlo con el secretario general, quien señaló en un informe que el plazo para solicitar la indemnización no había prescrito, el Pleno aprobaba por unanimidad en abril una modificación presupuestaria que permitía disponer de 365.000 euros con los que indemnizar a los dueños de la empresa colunguesa por los daños ocasionados por el derribo del inmueble.

Sin embargo, cuando el abono de la compensación todavía no se ha hecho efectivo, esta nueva sentencia, que establece la notificación de la orden de demolición como fecha para que comience a correr el plazo dentro del que reclamar cualquier posible indemnización, ha cambiado por completo la situación.

El gobierno está «a expensas del informe del interventor» para tomar una decisión

«Estamos a expensas de que el interventor elabore un informe que le hemos encargado respecto a todo este asunto y hasta que no lo tengamos no vamos a hacer nada», indicaron desde el equipo de gobierno socialista. Si bien reconocieron que todo apunta a que la indemnización no se podrá finalmente abonar. «Con esta sentencia, que crea jurisprudencia, y si el informe del interventor recomienda no pagar, no podemos hacerlo, pues sería prevaricar. No se puede ir contra la ley», indicaron. Recordaron, eso sí, que desde el gobierno colungués «se abogó hasta el final» por abonar dicha indemnización y poner fin de una vez por todas a un proceso que comenzó hace más de dieciocho años.