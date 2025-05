Nuevo ataque del lobo en Llanes: «Ya me ha matado a dos mastines y dejado herido a un tercero» Un vecino de La Borbolla carga contra la gestión de la especie; el último ataque del cándido «a diez metros de la casa de mi padre»

E. C.

Soraya Pérez Oviedo Jueves, 8 de mayo 2025, 18:35 Comenta Compartir

Pese a su reciente salida del listado de especies protegidas (Lespre), el lobo sigue haciendo de las suyas en Asturias, y los ganaderos son quienes se llevan la peor parte, alimentando a la especie con su propio ganado, o incluso con sus mascotas. Es el caso de Ángel Fernández Muñiz, vecino de La Borbolla, quien alerta de que el cánido mató a dos perros mastines este año y ayer dejó malherido a un tercero.

«Tengo varias fincas con ovejas y en los últimos meses el lobo ya me ha matado dos mastines, es una situación que no se puede aguantar. Los perros intentan proteger a las ovejas y a veces lo logran, y otras veces mueren. Ayer las ovejas se dividieron cuando vieron al lobo y este intentó atacar al grupo donde estaba el perro. Por suerte no lo mató, pero lo dejó muy herido», cuenta.

«Nosotros seguimos sin tener una solución»

Pero lo peor es que hace menos de un mes este mismo perro fue atacado en el pueblo por otro lobo, «a diez metros de la casa donde vive mi padre», cuenta Fernández. Según narra, el animal se metió en la huerta por el lado que da hacia el bosque y buscó atacar a las ovejas, «pero por suerte no lo logró».

Para este llanisco resulta «urgente» poner control a la especie, porque «cada vez corremos más peligro, ni siquiera estamos seguros dentro de nuestra propia casa». Carga además contra las políticas aplicadas e insiste en que «aunque dicen que el lobo salió del Lespre, seguimos sin ver una solución porque la población sigue aumentando sin que se haga nada».

Temas

Daños del lobo