El número de cosecheros crece un 27% en el Festival de la Avellana de Piloña Isolina Lobeto con parte de la producción de avellana de este año. Los participantes en el certamen del domingo adelantan que acudirán con menos kilos de fruto por las dificultades que atraviesa el medio rural ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Jueves, 3 octubre 2019, 00:23

El Festival de la Avellana de este próximo domingo contará con un importante volumen de fruto a la venta, alcanzando las cinco toneladas, según los últimos datos aportados por el Consistorio piloñés en la jornada de ayer. Se trata de una cantidad destacada, aunque quedará ligeramente por debajo de la que se dispuso el pasado año, debido a que los cosecheros recogen cada vez menos cantidad. Y es que otra de las peculiaridades que tendrá esta edición será precisamente el alto número de inscritos, que se sitúa en 89. El incremento de cosecheros resulta espectacular con respecto al pasado año, cuando no se llegó ni a los 70 vendedores. «Ha sido una buena cosecha, había bastante fruto, otra cosa es la cantidad que finalmente se recoge y se prepara para su venta», explicaba estos días el concejal de Medio Rural, José Antonio Cuevas. «Seguimos teniendo el gran problema de la despoblación y la falta de relevo y esa es una situación complicada de abordar», añadía, resumiendo el sentir y las opiniones que estos días se escuchan en diferentes puntos del entorno rural de Piloña.

Si bien la cifra de inscritos supone una agradable sorpresa para el certamen, lo cierto es que las nubes oscuras que se proyectan sobre el futuro del fruto siguen siendo muy reales. En Espinaréu, la familia Cardín se afanaba en las últimas semanas en la recogida y preparación del fruto. Una de las estampas más típicas de esta época es contemplar a las familias y vecinos reunidos 'esbillando' el fruto. «Es una tarea difícil y lleva tiempo, además hay que tener la fuerza de la juventud a la hora de recoger el fruto y tener por los caños de les ablanares», explicaba Rosa Fernández, quien con casi 90 años sigue participando activamente en esta labor tradicional. Su marido, Pepito Cardín, también se muestra pesimista con el futuro de les ablanes y del campo en general, «porque no hay jóvenes que apuesten por los pueblos». Lamenta igualmente las extrañas condiciones meteorológicas de los últimos años que no favorecen a los frutos. Ángel, su hijo, considera que la recolección que se realiza actualmente responde más a la «tradición y a que no queremos que esto se pierda, pero es una labor difícil y no compensa el dinero que luego recibes».

La complicación a la hora de recoger y preparar el fruto frena que más personas se incorporen a la labor de mesar. Isolina Lobeto, otra de las fijas en el festival, ha logrado recoger este año una cantidad similar a 2018, superando ampliamente los cien kilos. «Además de las nuestras, también hemos colaborado con algún vecino a la hora de recolectar las suyas, pero cada vez se recogen menos» comenta. La tendencia apuntada por el concejal también se ve reflejada en las palabras de Isolina: «Este año se ve que hay muchos cosecheros inscritos pero con cantidades pequeñas, apenas 15 ó 20 kilos».

Los jóvenes Saray Valdueza y Miguel Riestra serán los Avellaneros 2019

Román Canal, otro histórico de la avellana, recuerda los tiempos en los que el fruto llegó a significar la subsistencia de muchas personas, «que no tenían otra cosa». Este año presentará en el festival unos 70 kilos, lejos de los miles que muchos productores llegaban a aportar en los años históricos de producción del fruto, cuando la avellana era una auténtica industria. El declive de la producción avellanera en Piloña no deja de ser un aspecto más de la paulatina desaparición de la sociedad tradicional asturiana.

Por otro lado, el Ayuntamiento presentó ayer a sus Avellaneros 2019, la pareja de jóvenes que tendrán un importante papel a la hora de realizar la ofrenda del fruto a la Virgen de la Cueva. Se trata de Saray Valdueza Barro y Miguel Riestra Andrade. La muestra de artesanía que acompaña al festival contará con 47 puestos.