Los ocleros sin ventas denuncian trabas para renovar sus licencias Casto Cue, Francisco Cuanda y Jesús Marcos sobre las toneladas de ocle sin vender. / NEL ACEBAL Ante la caída de los precios algunos optaron por no vender el 'oro rojo', condición exigida por la administración y que los afectados piden cambiar G. POMARADA LLANES. Martes, 12 marzo 2019, 00:16

Algunos de los ocleros de la zona oriental que este año han procedido a renovar sus licencias para la recogida de algas de arribazón dicen haberse encontrado con una nueva traba administrativa. Es el caso del llanisco Jesús Marcos 'El Buzu', uno de los veteranos del ocle, que señala cómo en los últimos días ha recibido una comunicación del Principado en la que le trasladan que «no pueden tramitar la licencia porque no tengo ventas», explica. Entre los requisitos de Pesca para renovar la autorización se encuentra efectivamente el de presentar «documento acreditativo de las ventas realizadas en el año anterior correspondientes a la actividad de recogida de algas de arribazón». Sin embargo, existen ocleros que, ante la caída de los precios, han optado por no vender esta campaña. Entre ellos se encuentra Francisco Cuanda, que aún no ha procedido a la renovación, pero que teme que le suceda lo mismo que a su compañero. En total, estiman, son una decena más de ocleros los que podrían verse en la misma situación, pues «las grandes pilas no se vendieron», sostienen.

En su nave de Porrúa, Marcos y Cuanda guardan «hasta 300.000 kilos» de 'oro rojo' a la espera de que los precios suban por encima de los 70 céntimos de esta temporada. «A un ganadero no le mandan que venda las vacas, las venderá cuando él vea que está bien el mercado», ejemplifica Marcos, que reclama que se fijen de forma oficial los precios. Unas cuantías razonables, sostiene, estarían en torno a los 1,80 euros por kilo, «por encima del precio del gasoil». El oclero sostiene además que los únicos requisitos exigibles para renovar la licencia deberían ser los de «tener la Seguridad Social al día y presentar la declaración de la renta», documentación que estiman suficiente para justificar sus ventas. «En el percebe o la angula se entiende por el furtivismo, pero en esto no. Hay que vender a fábricas y son cinco, es fácil que lleven un control», dicen.

Ante la proliferación de licencias en los últimos años, con incrementos de hasta el 500%, estos ocleros recuerdan además que «la actividad del ocle no basta para vivir, que nadie se llame a engaño». A la de las licencias de recogida suma otra denuncia por cuestiones burocráticas, la de los permisos de los tractores. Marcos explica que actualmente esas autorizaciones se emiten para cada vehículo, mientras que ellos sostienen que debieran «darse a cada persona». «Hace años dejaban cinco tractores, el año pasado ya tres», denuncia sobre su caso particular. Disponer de varios vehículos, explica, es necesario por las distintas características tanto de las playas como de las fases de recogida, desde la recolección en el agua hasta el momento de cargarlas y extenderlas para el secado.

Competencia del arranque

Los tractores también han deparado disgustos en los últimos meses a los ocleros, pues Marcos sostiene que se registraron «seis o siete multas» de doscientos euros y una más de más de 1.600 euros por no retirar los vehículos de las playas o caminos de acceso. «No es lo mismo sacarlos todos los días de La Entrada, en Torimbia, o La Huelga, que de Barro o San Antolín, que son urbanas», dice el oclero, que afirma que en ciertos arenales corren «riesgos» al movilizar los tractores. En materia de maquinaria denuncian asimismo que en el arribazón no se benefician del gasóleo bonificado, al contrario que otras actividades del sector primario. Asimismo reclaman que la campaña no se acote de finales de verano a invierno, pues «el año pasado salió mucho ocle en primavera».

Las críticas a las exigencias administrativas llegan con una normativa específica para el arribazón recién aprobada y que tanto Pesca como miembros del sector han defendido en estos meses como consensuada. Sin embargo, la opinión no es unánime. «La mayoría está de acuerdo con las quejas, pero tiene miedo a represalias», afirma Marcos, que también alzó la voz cuando hace dos años volvió la costera del ocle a la zona de Llanes. «El arranque está afectando al precio», reitera, a la par que defiende que no se debe aumentar el cupo de kilos, «pero sí dejar entrar a más barcos, para que se saque antes y así también crezcan antes los campos» submarinos.