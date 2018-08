La ocupación hotelera llega al 90% en los concejos ribereños por el Descenso Turista en la recepción del hotel Marina de Ribadesella, al 90% este fin de semana. / NEL ACEBAL El sector turístico despega en agosto al calor de la fiesta, que no llega a niveles de años anteriores pero recupera una «esencia más fiel al Sella» GLORIA POMARADA RIBADESELLA. Jueves, 2 agosto 2018, 00:19

Que julio fue uno de los peores meses que recuerda el sector turístico es una percepción compartida en toda la región, pero tras los nubarrones del arranque de verano en los concejos ribereños comienzan a vislumbrar la luz. El Descenso del Sella está detrás de los buenos datos que registran los alojamientos de Parres, Ribadesella y Cangas de Onís para este fin de semana, con tasas de ocupación que llegan al 90%. En el caso del municipio parragués, desde la de la asociación de Hostelería y Turismo de Parres (Hotupa) señalan que se colgará el cartel de 'completo'. «Llevamos tres o cuatro años al alza, con turismo de más calidad y gente de más poder adquisitivo», señala Belisario Suárez. Los registros positivos para estos días de fiesta continúan, además, la senda de los datos ya alcanzados en estas últimas semanas. «Hay más gente que en años atrás, en el resto de la comarca nos dicen que julio estuvo flojo, cosa que no pasó en Arriondas», destaca. Una de las razones, dice el hostelero, está en el turismo de aventura vinculado al Sella, pues «la canoa funciona fuera de serie».

En Ribadesella, la ocupación varía entre hoteles y casas rurales. En los establecimientos hoteleros de la villa el dato se sitúa en el 90%, a falta de cerrar reservas de última hora. «Estamos mejor que en años anteriores, vamos a llenar», prevén desde el hotel Marina. En otros, como el Don Pepe, reconocen que en la ocupación influye la «gente piragüera», pero a la mayor parte de sus clientes «no le gusta el ambiente festivo». En ese mismo punto insisten desde la Asociación de Alojamientos de Turismo Rural de Ribadesella (Aritur), cuya clientela «en el 90% de los casos viene por semanas o quincenas, no por la fiesta». Sabino Martínez, presidente de la entidad, indica además que la existencia de toda una semana de festejos «merma clientes» entre el público que «no viene de fiesta».

Todo lo contrario opinan desde Cangas de Onís, donde la ocupación es del «100%» para el fin de semana, destaca el presidente de Incatur, José Antonio Sánchez. «El Sella atrae a mucha gente, los eventos incrementan el turismo» y también «se nota bastante en el consumo» del comercio y la hostelería, dice. «Estamos en la semana de mayor volumen de ventas», respalda desde Parres Belisario Suárez.

Acampada desde hoy

No obstante, en el sector turístico de los concejos ribereños sigue presente la máxima de que «el Sella ya no es lo que era». Y no lo es, dicen, en volumen de público, pero tampoco en la imagen de macrofiesta de excesos que llegó a ostentar. «Desde que se separó Piraguas y Aquasella está más repartido y no hay tanta aglomeración», apuntan desde Incatur. El festival se celebra este año entre el 16 y el 19 de agosto, tras mudar su fecha respecto a la edición anterior, celebrada en el mes de julio,

Por su parte, en Hotupa señalan que «se están poniendo menos barras en el exterior y eso favorece a la hostelería». Y la imagen de las Piraguas, zanjan, «ya no es de desfase y venir a emborracharse», un logro que Suárez atribuye a los Selleros. «La esencia ahora es más fiel al Sella». Ayer mismo comenzaron a llegar a Ribadesella los primeros asistentes a las Piraguas, los que han conseguido plaza en la zona de acampada habilitada en el prau de San Juan. El grueso de los selleros, no obstante, se espera hoy, cuando se abra también la acampada de Arriondas.