La oposición carga contra la subida de sueldo del alcalde de Cangas de Onís Solo los concejales de PP y Foro votaron a favor de las retribuciones del equipo de gobierno. / XUAN CUETO PSOE y Unidas Podemos afean que el regidor popular aumentó su remuneración «más del 50%» desde su llegada hace ocho años L. RAMOS CANGAS DE ONÍS. Sábado, 22 junio 2019, 01:25

El primer Pleno del recién estrenado mandato en Cangas de Onís estuvo ayer marcado por la subida del sueldo del regidor, el popular José Manuel González Castro, en 8.000 euros hasta alcanzar los 39.500 brutos anuales. Una decisión que no gustó a las portavoces de PSOE y Unidas Podemos, Vanesa González y Beatriz Alonso, quienes no dudaron en cargar contra el regidor, que hace un mes revalidaba su mayoría absoluta con ocho concejales de trece. Y es que, según apuntó primero la socialista y recalcó después la edil de UP, desde su llegada hace ocho años a la Alcaldía, Castro «se subió el sueldo en más de un 50%».

«Hace cuatro años, en su segundo mandato como alcalde, registró un subida sueldo de 7.500 euros respecto a lo que percibía durante los cuatro años anteriores, pasando de percibir 24.000 euros anuales a un total de 31.500. Actualmente, sube un 25,4%», indicó Vanesa González. Y agregó que «en cómputos totales, el gasto correspondiente al sueldo de los concejales finalizaba el pasado mandato con 92.750 euros, 36.250 más que en el anterior», para comenzar ahora con «un total de cinco liberados, uno más que hace cuatro años, ascendiendo a 134.000 euros el montante de los sueldos». Algo que, apostilló, choca con el hecho de que el PP «se opusiera a la subida del salario mínimo interprofesional para 2019 de 735,90 a 900 euros».

Un aspecto al que también hizo referencia Beatriz Alonso, quien apuntó que «cualquier persona tiene derecho a un sueldo digno, pero hay que ser más comedido y, sobre todo, más coherente», haciendo referencia a la presencia en el concejo de un gran número de trabajadores que sufren «precariedad laboral».

El aludido, por su parte, recordó cómo el límite establecido por la ley para un concejo como Cangas de Onís está en 47.759 euros anuales y afeó que «el alcalde socialista que estaba hace diez años cobraba 49.800 euros mientras el Ayuntamiento tenía tres millones de deuda y debía un millón a sus proveedores». José Manuel González Castro también defendió el trabajo que él y sus compañeros de equipo de gobierno desempeñan para justificar sus liberaciones. «Entro a las siete de la mañana al Consitorio y hay días en que no llego a casa hasta medianoche», indicó, e insistió en que «un alcalde debe estar en todos los sitios y para todos los problemas de sus ciudadanos, por lo que un sueldo de 2.060 euros es algo digno».

El regidor destacó, asimismo, cómo «el repunte que está viviendo el urbanismo en el concejo» justifica la dedicación exclusiva de la teniente de alcalde, Marifé Gómez; y lo mismo sucede con los ediles de Contratación; Deporte, Festejos y Turismo y Medio Rural.

Durante la sesión plenaria de organización salieron adelante todos los puntos.