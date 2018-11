La oposición acusa a la regidora de Ponga de «sacar rédito» del crimen de Ardines La edil de Foro Menchu Sánchez y la alcaldesa Marta Alonso en el pleno del pasado abril. / Nel Acebal La forista Menchu Sánchez tacha de «circo» el relato de Marta Alonso sobre los ataques sufridos, desde sabotajes en su coche a amenazas GLORIA POMARADA Miércoles, 21 noviembre 2018, 23:17

Los ataques denunciados por la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso (PSOE), con casos que van de sabotajes a su coche hasta amenazas e insultos, son para Foro –único grupo en la oposición– un «'reality show'». Con esas palabras se refería ayer la portavoz forista, Menchu Sánchez, en un comunicado a las situaciones relatadas la pasada semana por la regidora en el programa 'La Lupa' de Canal 10. Entonces, Alonso reveló que lleva un mes sin acudir a su domicilio «porque si me hacen algo mi familia está allí». Entre los episodios vividos, la primera edil relató también cómo desde su llegada a la Alcaldía ha encontrado patatas dentro del tubo de escape y, hasta en seis ocasiones, tornillos de las ruedas aflojados. «La última fue hace bien poco y fue, además, bastante peligroso, según me dijeron en el taller», explicó en el programa.

Sánchez la acusa por ello de «hacer un circo» y afirma que «una regidora seria no puede colocarse delante de unas cámaras y poner en entredicho a todos los vecinos del concejo». Entiende en ese sentido que «describe atrocidades cuando en este concejo nos caracterizamos por ser gente de bien, honrada y hospitalaria». No obstante, durante la entrevista en Canal 10 la alcaldesa insistió en que «Ponga es un concejo de gente maravillosa, amable, trabajadora y hospitalaria. Los malnacidos que hacen esto, que están jugando con la vida de una persona, son un grupo muy minoritario y no quiero que dé la impresión de que todo el concejo es así».

En el comunicado ayer emitido, la forista pide también que Alonso «deje de señalar con su dedo acusador, de levantar falsas sospechas y que, simplemente, denuncie y confíe en la acción de la justicia y en la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». Hasta la hecha, la alcaldesa ha presentado denuncia por casos como el vivido el pasado 9 de agosto, cuando el exalcalde forista Cándido Vega profirió «insultos relativos a su aspecto físico» y otra serie de descalificativos como «sinvergüenza», «puta», «hija de puta», «me cago en tu estirpe» y «me cago en tu raza», según recoge el atestado policial.

Entre los puntos que Menchu Sánchez critica a Alonso se encuentra asimismo que «intenta valerse de una desgracia como la del asesinato del edil de Llanes –Javier Ardines– para sacar rédito electoral o político». En esa entrevista, el caso del concejal de Izquierda Unida no fue evocado por la primera edil, si bien durante el programa se abordó la problemática que en los últimos meses –especialmente a raíz del asesinato de Llanes– han venido denunciando políticos de distintos concejos asturianos.

Clima político

La regidora pongueta fue la primera en manifestar públicamente, ya en febrero, los ataques recibidos en los tres últimos años, por los que acumula más de media docena de denuncias ante la Benemérita. Tras ella seguirían sus pasos otras regidoras como la riosellana Charo Fernández (Foro), quien denunció unas amenazas de muerte por parte de un vecino que en el juzgado consideraron libertad de expresión.

Desde que el pasado 16 de agosto apareciese el cadáver de Javier Ardines el clima político de la región se ha visto afectado por el suceso. En Llanes, las acusaciones cruzadas por la supuesta utilización del asesinato han enfrentado a PSOE y cuatripartito. Los socialistas afeaban en octubre al alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), que «utilice el tirón mediático del asunto como palanca política» y pedían una «rectificación» de las «insinuaciones» por el «daño moral que nos han causado a nosotros y al pueblo llanisco». El regidor retaba al día siguiente a «buscar alguna declaración en la que haga uso político del asesinato de mi amigo».

La Guardia Civil no descarta ningún móvil en su investigación, incluido el personal. Una de las líneas en ese sentido se centra en un hombre con residencia en País Vasco y visitante asiduo del Oriente, tal y como reveló ELCOMERCIO a finales de la pasada semana.

