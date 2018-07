«La oposición al equipo de gobierno no la ha hecho el PSOE, sino la UGT» Juan Carlos Armas posa con el puerto deportivo de Llanes al fondo. / NEL ACEBAL «Creo que estoy capacitado para volver a presentarme, pero eso tendrán que decidirlo los afiliados a principios de año y el partido» Juan Carlos Armas Segundo teniente de alcalde de Llanes (PP) LUCÍA RAMOS LLANES. Domingo, 22 julio 2018, 02:37

Han sido tres años duros, pero productivos. Es la conclusión a la que llega el segundo teniente de alcalde de Llanes, el popular Juan Carlos Armas (Llanes, 1959) cuando echa la vista atrás de cara a unas nuevas elecciones que están cada vez más cerca. El concejal reconoce que la presencia de cuatro partidos en el gobierno ha complicado las cosas a veces, pero también señala que su labor se ha visto frenada en ocasiones por la oposición que se han encontrado no en los socialistas, sino dentro del propio Ayuntamiento, por parte del sindicato UGT.

-A un año de que finalice la legislatura, ¿cuál es su balance?

-Positivo, sino no estaría aquí. Llegamos con muchas pretensiones, pero también es cierto que las cosas te van poniendo en tu lugar. Creo que en cuestiones ideológicas no hubo mucha diferencia entre los partidos del gobierno, pues en el Ayuntamiento hay pocas cuestiones ideológicas que solventar, pero sí en cuanto a las formas y las maneras de hacer. Eso ha sido el problema que hemos tenido. Aún así, mi balance es positivo porque veníamos con un mandato de intentar gobernar para que las cosas no fueran como eran antes y, efectivamente, creo que no son como eran antes. Estamos trabajando en un nuevo plan, hemos equilibrado las cuentas y hecho inversiones.

-¿Y qué decir del Kaype?

-Es cierto que en el procedimiento penal no se ha encontrado ningún culpable, pero está claro que eso no lo entiende nadie. No se puede decir que una cosa está mal y que nadie la ha hecho mal. Eso es una cosa que habrá que aclarar, pues o está mal una sentencia, o está mal la otra, o hay algo que se nos escapa a los políticos. A ver lo que ocurre cuando vengan las responsabilidades civiles, cuál va a ser la indemnización que se pida. Lo que está claro es que hay una sentencia que dice que había que tirar ese edificio y que con el nuevo plan no se podría haber legalizado.

-El principal proyecto del cuatripartito es el PGO, ¿dará tiempo a aprobarlo en esta legislatura?

-Los redactores nos están dando fechas de noviembre o diciembre para el documento inicial, lo que permitiría tener la aprobación inicial a principios de año, si es aceptado y visto por todos como algo bueno. Si no existe una contestación ciudadana como la que hubo la última vez, sería un documento que estaría aprobado.

-Entre las principales críticas vertidas desde la oposición y desde ciertos sectores es que la escasez de suelo urbanizable lo vaya a encarecer.

-Creo que cuando más suelo urbanístico teníamos en Llanes, en 2007 y 2008, era cuando más caro era el precio. Esas cosas no se pueden relacionar directamente, pues los verdaderos poseedores del suelo no lo sacan todo a la vez a la venta, sino que lo van haciendo estratégicamente. Además, hay que ver cómo está el país, no va a volver a haber una burbuja urbanística como la que hubo. No sabemos lo que va a ocurrir y decir eso es no entender cuál es el problema de fondo. Los vecinos quieren un municipio donde todo esté ordenado y se mantengan los usos y costumbres en los pueblos.

-Otro caballo de batalla son los presupuestos, ¿qué tal van los de este año?

-Como todo el mundo sabe, el interventor entiende que los tiene que hacer el alcalde y él está trabajando en ellos. Confía en poder presentar un documento para que lo informe el interventor en un tiempo cercano. Lo que no sabemos es si al final tendrán el visto bueno, pues el año pasado los elaboró quien fuese interventora general de Cantabria, con experiencia suficiente, pero al final no pasaron el filtro de Intervención.

-Hablaba de que han logrado reducir deuda y a su vez ahorrar para poder realizar inversiones, ¿qué proyectos tienen más inmediatos?

-Vamos a dedicar el remanente de tesorería de este año a seguir invirtiendo en infraestructuras necesarias, como el arreglo de caminos, que es una de las demandas de los vecinos. También nos piden nuevos puntos de luz y eso tiene que ver mucho con el nuevo contrato que está a punto de salir del alumbrado público. Por otro lado, hay también pendientes muchas demandas que vienen de muy atrás y están relacionadas con el saneamiento y el abastecimiento de agua.

Valle de San Jorge

-Precisamente, en el Valle de San Jorge llevan años quejándose de los problemas de turbidez del agua ¿hay alguna solución a la vista?

-Sí. Es una cuestión cara, pero la vamos a afrontar. Asturagua nos ha presentado un proyecto que, además de ser cuantioso, precisa de determinados terrenos. Lo que se plantea es la construcción de una Estación de Tratamiento. No son los 100.000 euros que pensamos en un inicio, sino que habría que multiplicar por tres o incluso por cuatro. Es un inversión grande, pero hay que hacerlo.

-¿Están solucionados los problemas de vertidos de la depuradora de Llanes?

-El colector tiene en algunas zonas intrusiones del agua de mar, que aumenta la conductividad y afecta al filtro biológico, ya que mata a la masa bacteriana. Antes, cuando sucedía esto aliviaban y salía el agua por debajo del paseo de San Pedro, pero conseguimos que hicieran un bypass. Así, cuando las agua vienen con picos de conductividad pasan por el pretratamiento, y por el físico químico, pero antes de entrar al biológico se desvían directamente al emisario. El Principado ha destinado 100.000 euros a revisar y acotar las zonas donde pueda haber filtraciones de agua de mar. También estamos exigiendo que se ponga en marcha la depuradora de Posada, pues quitaría gran parte del agua que llega a la de Llanes. Ambas son competencia del Principado.

-¿Cómo es la relación ahora mismo entre los diferentes componentes del cuatripartito?

-Hay mucha leyenda urbana. Yo me llevo bien con todos, pero las diferentes expectativas, sobre todo electorales, de cada uno, van a salir. Pero eso creo que también lo sabían los ciudadanos.

-¿Y con los trabajadores?

-Ahí ya tiene que ver el hecho de que no todos somos iguales en nuestro trato con la gente. Hay una cosa que está clara, y es que la oposición al equipo de gobierno no la ha hecho el PSOE, la ha hecho la UGT, que desde el primer momento no estuvo de acuerdo con la RPT. Pero siempre que hemos querido sacar algo así adelante, pues entendemos que estamos en nuestro derecho y es para lo que nos votaron los vecinos, tuvimos por parte de UGT una confrontación a todo. Cuando en anteriores legistaturas no hay ningún acta de ningún convenio ni nada, a nosotros nos han pedido todo, nos han puesto todo en contra.

-¿Volverá a presentarse como candidato a la Alcaldía?

-Eso lo tiene que decidir el partido, yo estoy a su disposición. Hace unos meses dejé de ser presidente del PP de Llanes, pues requiere mucho esfuerzo ante una próxima campaña y yo tengo mucho trabajo en el Ayuntamiento con el plan general, al que le estoy dedicando mucho tiempo. Estoy muy implicado en el plan, pues quiero verlo, conocerlo y saberlo todo. No quiero ser como el anterior teniente de alcalde, que lo leyó después de haber sido aprobado por el Pleno. Por eso hicimos un traspaso razonable a Lucio Carriles, alcalde de barrio de Nueva, que lo está llevando bien, pues tiene un gran trato con la gente y está trabajando para recuperar afiliados que estaban perdidos. Yo creo que estoy capacitado para volver a presentarme, pero eso lo tendrán que decidir los afiliados a principios de 2019, junto con el partido en Oviedo.

-¿Contento con el nuevo presidente del PP, Pablo Casado?

-Sí. Creo que es el mejor candidato, pues ha recibido el apoyo de los compromisarios y ha conseguido la integración en el partido.