Los padres de la Escuela de 0 a 3 de Posada se niegan a pagar la cuota Varios padres y madres afectados y sus hijas entregan el escrito en el Registro Municipal. / L. R. «No están cumpliendo con el servicio prometido y tampoco dan soluciones a la falta de personal, así que no es justo que nos cobren», critican L. RAMOS LLANES. Viernes, 4 octubre 2019, 01:36

Los padres y madres de la Escuela de 0 a 3 de Posada se rebelan. Tras casi tres semanas esperando por una solución a la falta de personal que padece el centro desde que comenzó el curso, los progenitores han decidido que no piensan pagar la cuota al considerar que en el Ayuntamiento de Llanes «no están cumpliendo con el servicio prometido y no es justo». Así se lo hicieron llegar ayer al equipo de gobierno local a través de un escrito firmado por todos los afectados y entregado en el Registro Municipal.

Se trata de una medida de presión más con la que pretenden conseguir que de una vez por todas sean contratadas las educadoras de apoyo que hacen falta para que sus hijos reciban una correcta atención. «Se supone que deberían estar realizando actividades que ayuden a su desarrollo, pero las trabajadoras están desbordadas y lo único que pueden hacer es tenerlos allí vigilados, y ese no es el servicio por el que pagamos», criticaba Laura Inguanzo.

Y es que, según la normativa que establece el Principado, los centros deben contar con dos educadoras por aula, con lo que en la escuela de Posada debería haber seis. La realidad, sin embargo, es bien diferente, ya que desde que comenzaron las clases solamente hay cuatro funcionarias para los 36 bebés y niños matriculados.

Una situación que esta misma semana empeoraba al causar baja una de las trabajadoras. «Está embarazada, con lo que no fue algo imprevisto y deberían haberlo tenido en cuenta para ir preparando su sustitución», apuntaban los padres. Y criticaban que «la solución por la que se han decantado en el Ayuntamiento ha sido coger a una de las educadoras de la escuela de Llanes y llevársela a Posada, así que ahora también están mal allí y además tenemos a los niños descolocados, pues no la conocen de nada».

Y es que también en el centro de Educación Infantil de la capital hay escasez de personal, pues una de las plazas de apoyo está sin cubrir desde principios de curso y, como sucede en Posada, otra de las funcionarias se encuentra de baja.

La concejala de Educación, Marisa Elviro (Vecinos por Llanes), explicó este mismo martes a los progenitores cómo el problema no es de falta de dinero, sino de «discrepancias internas» entre los técnicos municipales a la hora de decantarse por un tipo de contrato. Mientras desde el equipo de gobierno abogan por los de obra y servicio, cosa que aprueban los servicios jurídicos, el interventor «no lo termina de ver» y se decanta por los eventuales. «El problema es que mientras con los primeros podríamos cubrir las plazas durante todo el tiempo que hiciera falta, con los segundos las nuevas educadoras no podrían comenzar hasta diciembre en Posada y hasta enero en Llanes», indicó la edil.

Una espera a la que los padres y madres se niegan rotundamente, recordando que muchos de ellos trabajan y no tienen con quién dejar a sus hijos si no es en la escuela. «Nos están pidiendo estos días que quienes podamos nos los quedemos en casa porque no dan abasto», señalaba ayer Victoria Álvarez. Y aprovechaba, como el resto de progenitores afectados, para descargar de responsabilidad a las trabajadoras. «Ellas no tienen la culpa y, es más, les estamos muy agradecidos porque están dando la cara y aguantando por nuestros niños una situación en la que cualquier otra persona renunciaría», apuntó.

Así las cosas, los padres y madres recalcaron ayer su determinación de seguir adelante en sus reivindicaciones. «Vamos a escribir al Defensor del Menor y nos planteamos llevar a cabo movilizaciones, porque no podemos seguir así», indicaron. Y anunciaron que seguirán «subiendo escalones». «Recurriremos a la Consejería de Educación o a quien haga falta para que doten a la escuela del personal necesario, pues estamos hablando de bebés y de niños de menos de tres años, no de chavales de quince, y necesitan atención continua», recalcaba Álvarez.

Desde del equipo de gobierno cuatripartito, por su parte, indicaban ayer que siguen trabajando en la búsqueda de una solución para cubrir las plazas vacantes y las bajas cuanto antes.