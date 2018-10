Pando rechaza los motivos judiciales en su renuncia y niega presiones Aplauso de despedida de la corporación a Rogelio Pando, con Sandra Cuesta y Patricia Vega a su izquierda en el Pleno de ayer. / NEL ACEBAL «Los temas judiciales se resolverán en su momento y vale más estar así que en activo», dice el ya exalcalde de Colunga GLORIA POMARADA COLUNGA. Sábado, 20 octubre 2018, 00:23

Con el Pleno extraordinario y urgente celebrado en la mañana de ayer, Colunga puso fin a los quince años de Rogelio Pando al frente del Ayuntamiento. La renuncia del ya exregidor socialista fue formalizada junto al cese de la que ha sido su teniente de alcalde y edil de Urbanismo y Servicios Sociales en este mandato, Patricia Vega. Desde que se conociese su marcha por sorpresa este mismo miércoles, Pando había rehusado dar explicaciones sobre los motivos que le han llevado a tomar la decisión. Desde su entorno sí habían apuntado a la jubilación como causa, postura en la que el socialista, de 57 años, se reafirmó ayer. Rechazó, además, que los motivos de fondo se encuentren en las presuntas irregularidades de los permisos otorgados para la instalación de una antena telefónica en La Isla, tal y como habían señalado en los últimos días desde el PP y la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, autora de la denuncia por la que ahora la Fiscalía pide para Pando y Vega sendas penas de dos años de cárcel, diez de inhabilitación para empleo y cargo público y multas de 5.400 euros. Además, el Ministerio Fiscal pide para la compañía telefónica otra sanción de 210.000 euros y que se haga cargo de la demolición de la antena.

Sobre el cese de la edil de Urbanismo, Pando señaló que responde a que «ella dice que entró conmigo y sale conmigo» y que «también quiere dejar su lugar a otra persona».

El de la antena de La Isla no es el único frente judicial que el exalcalde tiene abierto, pues figura también en la larga lista de políticos y ex políticos asturianos investigados por el 'caso Pokemon', la presunta trama de corrupción en la gestión del agua que instruye desde Lugo la jueza Pilar de Lara. «Evidentemente, temas judiciales hay, pero se resolverán en su momento y no habrá ningún problema. Es algo que está ahí y que lógicamente vale más estar en un momento así que en activo», señaló el socialista. El propio Código Ético del PSOE establece que «cualquier cargo público u orgánico al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria».

Seguirá siendo secretario general del PSOE y dejará el acta de concejal en «unas semanas»

Al término de la sesión plenaria, a la que acudieron el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, y la secretaria de organización, Gimena Llamedo; Pando sostuvo que la decisión de la renuncia es «totalmente» suya. «Nadie me dijo que renunciase ni nadie me presionó», afirmó. Por su parte, Barbón apuntó a que «hace meses» que el colungués comunicó a la FSA «que una vez que llegase a la edad de jubilación era bueno dar un paso atrás, estas cosas se hacen rápido y sin anuncios previos para no generar inestabilidad en los territorios». Quiso también respaldar la labor de Pando como alcalde y recalcó que su presencia en los plenos de marcha e investidura de socialistas es habitual.

Por el momento, tanto Pando como Vega mantendrán sus actas de concejal, pero la intención es no continuar más allá «de una o dos semanas», según explicó el exprimer edil. «No agotaré la legislatura, quiero que haya un nuevo equipo y necesitarán mi acta de concejal», abundó. Lo que sí mantendrá es su cargo como secretario general del PSOE de Colunga, para el que fue reelegido en noviembre de 2017. La suya fue la única lista presentada. «Seguiré trabajando por la agrupación, la relación con la FSA es excelente. Vamos a partir de un proyecto nuevo y yo quiero trabajar también», dijo.

«Se va camino de Villabona»

En el seno municipal, las funciones de Alcaldía recaen ahora en la nueva teniente de alcalde, Sandra Cuesta, quien se postula también como futura regidora. Ayer mismo, la edil agradecía a Pando el trabajo de estos años y su gestión en aspectos como el acondicionamiento de playas, la instalación del Muja, los centros sociales y la eliminación de la deuda. «Asumimos este reto con la fuerza y pasión con la que te hemos visto trabajar», le trasladó en nombre del resto de concejales del PSOE.

Por su parte, el PP reafirmó que a Pando «lo jubilan por asuntos judiciales, por el tema de la antena y el asunto de Lugo, que es más grave que éste porque hay un tema económico por detrás». Pando, sostuvo el presidente de los populares, Justino Pérez, «entró por la puerta de atrás y sale por la ventana camino de Villabona». También repasó lo que consideran fracasos de su etapa, como el «escándalo Pacoli» o el rechazo del PGO.