«Parece que José Herrero y el PSOE están obsesionados conmigo», lamenta Enrique Riestra

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, salía ayer al paso de las palabras del portavoz municipal socialista, José Herrero, quien le acusó de llevar a cabo una «persecución judicial» de los concejales del anterior equipo de gobierno y algunos funcionarios municipales. «Parece que él y el PSOE están obsesionados conmigo y con Vecinos por Llanes», lo que en su opinión «evidencia que tienen claro quién hace frente a sus formas de actuar». En este sentido, el regidor quiso recordar a Herrero que es la Fiscalía quien le denunció por el supuesto fraccionamiento de contratos para elaborar la cartografía del anterior PGO, y no él.

Riestra se mostró también «sorprendido» ante la afirmación de Herrero de que no conocía a Omar Lázaro, hoy concejal socialista en el Ayuntamiento de Llanes, cuando los citados contratos se adjudicaron a su empresa. «El primer contrato se hizo en diciembre de 2014 y el 13 de febrero de 2015 se presentó la lista del PSOE a las elecciones municipales y este señor -Lázaro- iba el número cinco», recordó. Llama la atención, agregó, que «quien dice que no conoce, no sabe, no tiene ni idea de urbanismo, sea el mismo que nos quiere gobernar». «No me extraña que yo sea una de sus mayores pesadillas, porque digo alto y claro que no me creo una palabra de lo que dice», apostilló.