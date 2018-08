«Los partidos se están posicionando en San Antolín a raíz de nuestra batalla» Marisa Elviro, ante el puerto deportivo de Llanes. / NEL ACEBAL «No acepto que ningún trabajador haya sido acosado y mucho menos por ser mujer. Las denuncias me dan vergüenza ajena» Marisa Elviro Concejala de Cultura e Igualdad de Llanes GLORIA POMARADA LLANES. Martes, 7 agosto 2018, 00:22

Marisa Elviro (Cáceres, 1957) llegó al Ayuntamiento de la mano de Vecinos por Llanes, una agrupación de electores a la que deja la decisión sobre su futuro político. Sin reticencias a afrontar una nueva legislatura, en los más de tres años transcurridos de ésta, San Antolín de Bedón se ha convertido en una de sus cruzadas. Ahora, la batalla entra en un nuevo escenario con la aprobación en la Junta de una moción que insta al Gobierno central a abordar una titularidad que la edil siempre ha defendido estatal.

-¿Está vez será la definitiva para aclarar a quién pertenece San Antolín?

-Yo dije desde que entré en el Ayuntamiento y empecé a mover el tema que esto no se trata de ganar una batalla, sino una guerra, que no iba a ser ni rápida ni sencilla. Pero se va ganando poco a poco, cada paso que vamos dando va suponiendo un avance. Ya se ha conseguido que el Principado negocie las visitas, que me parece muy bien, pero la batalla principal es la titularidad. Se ha empezado a mover todo a raíz de la batalla que empezamos nosotros en San Antolín, los partidos se están posicionando y se han dado cuenta que es necesario pelear por algo que es de todos.

«Dónde estará Vecinos por Llanes el año que viene lo decidirán los propios vecinos»

-El Principado, a propuesta de Podemos, instará al Estado a que anule la decisión de 1996 por la que se desinscribió del inventario. ¿Se había explorado antes esa vía?

-Se había intentado sin éxito que se reabriera el expediente y la investigación patrimonial. La vía de Podemos es la que ya apuntamos nosotros, porque como no se puede reabrir ese expediente por la doctrina de actos propios, lo que veíamos más factible era declarar nula la decisión de 1996.

-¿Qué pasos ha dado el Ayuntamiento en estos tres años?

-Ha dado muchos, el Ayuntamiento ha requerido al Estado, ha requerido al Principado, ha requerido hasta a Confederación Hidrográfica y Costas. A unos por el tema de la titularidad, a otros por la restauración y protección ante las inundaciones. El Ayuntamiento no ha parado en ningún momento de dar pasos adelante. Y seguirá, dentro de las atribuciones que tiene.

-El templo vuelve a estar abierto a las visitas, al menos hasta septiembre. ¿Que pasará después?

-El Principado me comunicó que de momento se ha llegado a un acuerdo para el verano. Es un acuerdo que impone la ley, no es que hayan hecho nada del otro jueves, sino que al tratarse de un Bien de Interés Cultural la normativa marca que tiene que estar accesible un mínimo de días y horas. Y eso es lo que ha acordado el Principado con la propiedad de la finca.

-¿Llega gente a la oficina de turismo preguntando por San Antolín?

-No me han trasladado todavía la cantidad, sé que está yendo gente a verlo. Lo que sí me han trasladado es el malestar de muchas personas que pasan por allí otros días de la semana que no son el viernes y no pueden entrar a verlo. Nuestra intención es que San Antolín sea público y accesible todo el tiempo, porque es de todos.

-Otra joya arquitectónica, el palacio de los Duques de Estrada, ya está en manos privadas. ¿Le constan planes para el inmueble?

-A diferencia de San Antolín ahí no hay duda sobre la titularidad, es privado. No me han comunicado nada oficialmente, según me ha llegado hay intención de consolidar lo que hay, no hacer una restauración integral. De momento no hay solicitada ninguna licencia de rehabilitación.

-En la necrópolis de La Borbolla aparecieron meses atrás rodadas de vehículos y las quejas por la conservación del entorno de Peña Tú también son frecuentes.

-Entramos en otro terreno complicado, para empezar tampoco depende del Ayuntamiento, sino del Principado. El problema de las rodadas, más que un tema de mala fe, es de desconocimiento de algunas personas de lo que hay allí debajo. Incluso personas de la zona, ganaderos o gente del campo, van allí con sus animales y ya está. No está especialmente custodiado ni señalizado. Ni siquiera está arqueológicamente estudiado, que sería lo deseable.

-El aula didáctica sigue cerrada.

-Sigue cerrada casi por la misma razón, porque cuando se abrió ese aula no se previó que necesitaba tener personal cualificado para atenderla. Al principio se externalizó la atención a un clúster, pero al no encontrarlo rentable acabó cerrando. Ahora mismo nosotros, con el techo de contratación, tampoco podríamos contratar a nadie. Entonces el siguiente paso será intentar un tipo de colaboración de tal manera que el personal del Principado pueda atender también el centro de interpretación. Además, es un edificio que costó bastante dinero y tiene unas serias deficiencias, goteras y aleros que están deshaciéndose. De momento, no reúne las condiciones de seguridad, necesitaría una inversión.

-Las fiestas de Naves contaron con el primer punto lila de la comarca, atendido por voluntarias que siguen reclamando la implicación de los ayuntamientos. ¿Colaborarán?

-El Ayuntamiento de Llanes está colaborando desde el minuto uno. Tuvimos una reunión con el jefe de la Policía Local para poder coordinarnos y además el Consistorio ha facilitado toda la inversión en cartelería, folletos, mesas...

-Ellas se refieren a colaborar con personal especializado.

-Eso ya es otra cuestión, la gente que va lo hace voluntariamente y el Ayuntamiento no puede decidir que las personas, trabajadoras sociales o psicóloga, se salgan de su horario y de sus competencias. Ni tampoco puede contratar.

-Cinco trabajadoras de Llanes han denunciado sentirse «acosadas» por parte de miembros del equipo de gobierno. ¿Qué pasa en el Ayuntamiento? ¿Han investigado?

-A mi esto me da realmente vergüenza ajena y me enfada. No acepto desde ningún punto de vista que ningún trabajador del Ayuntamiento haya sido acosado por ningún miembro del equipo de gobierno y mucho menos que hayan sido acosadas por ser mujeres. Hasta ahí podíamos llegar. Espero que esto se dilucide.

Futuro político

-Estamos a menos de un año de las elecciones, ¿qué va a pasar con Vecinos por Llanes?

-Vecinos por Llanes es una agrupación vecinal que tiene unos objetivos muy claros y que seguirá peleando por ellos. Nuestra vocación no es el poder ni el dinero, sino trabajar para mejorar las cosas en el concejo. Dónde estaremos el año que viene, lo decidirán los vecinos.

-Si la asamblea decide que sigan adelante y sale su nombre, ¿se presentará?

-Sí la asamblea decide que debo seguir, yo seguiré. Si decide que no, me echo a un lado y no tengo ningún problema. No pretendo eternizarme en ningún cargo ni evadirme de algo que los demás crean que debo hacer.

-¿Y repetiría en el cuatripartito?

-Pues no lo sé, habría que ver las circunstancias. Cuando no se gobierna en solitario todo es más complicado porque hay que llegar a acuerdos y no puedes llevar exactamente el programa con el que te presentaste a las elecciones. Dependería mucho de con quién y con qué programas y, sobre todo, de que la asamblea decidiese si se coaliga o no.