Los pastores, verdaderos pioneros en las cumbres de Picos

Alberto Castaño, ayer, en plena charla en Infiesto. / JUAN LLACA «Subían porque los pastos son mejores», relató el montañero Alberto Castaño en Infiesto ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Jueves, 8 noviembre 2018, 00:32

La montaña está llena de historias de aquellos que en ocasiones viven la pasión por este entorno como algo vital de lo que no pueden prescindir. Son estos relatos los que conforman el programa de una cita que, después de 39 ediciones, sigue sorprendiendo a los muchos aficionados que acuden a las sesiones. El grupo Vízcares celebró ayer la tercera actividad dentro de las Jornadas Culturales que se celebrarán hasta este sábado y que muestran la gran pasión por los deportes de montaña y, en general, por las imágenes que este entorno natural ofrece.

En una comarca conocida especialmente por el macizo de los Picos de Europa, no podía faltar una referencia clara a ellos. Fue gracias a la proyección que protagonizó Alberto Castaño Boza, experto escalador que ha recorrido casi todo el mundo, e impulsor de la editorial Cordillera Cantábrica. Su charla estuvo centrada en los pioneros, pastores y viajeros, que hicieron cumbre en diferentes elevaciones de los Picos. Tejió un relato apasionante a través de las experiencias que contaron exploradores como Pedro Pidal, Gustav Schulze, Casiano de Prado y Aymar de Saint-Saud, especialmente en su relación con los habitantes del entorno y los pastores, cazadores e incluso mineros que les acompañaban como guías.

El primer aspecto que quiso destacar Castaño fue el de la antigüedad de los pobladores de los Picos, recordando que hay investigadores que apuntan a esa presencia humana desde hace cuatro y hasta seis milenios. «Se subía ganado a zonas altas porque los pastos en altura son mejores que en los valles. Con la leche del puerto se hace más queso con menos cantidad de litros», recordó.

Los pastores, por tanto, fueron probablemente los primeros en ascender a estas cumbres, aunque no todos lo hacían, porque el nivel técnico necesario no estaba al alcance de cualquiera. En relación a los motivos, parece que «también estaba claro que ascendían a los lugares donde podía haber algo que necesitaban o que fuese de utilidad, y a aquellos otros donde no se les había perdido nada, pues no subían». indicó el ponente.

Castaño Boza quiso poner en valor la presencia de estos pobladores tradicionales que son los grandes olvidados cuando se habla de los pioneros que conquistaron estas cumbres. Así, destacó el papel de los pastores, quienes hacían de guías en muchas ocasiones y, por esa razón, apuntó, «me atrevo a decir que nuestra actividad física actual como montañeros es una continuidad de los recorridos que realizaban los pastores».

Los relatos de esos grandes exploradores de los Picos, recordados y alabados, están llenos de detalles entorno a la vida y costumbres de los habitantes de la zona y de su valía como guías. Incluso los mineros que trabajaban en las explotaciones eran recomendados como acompañantes de los ascensos. El montañero recordó las palabras de El Cainejo sobre la ascensión al Picu Urriellu, en compañía de Pedro Pidal: «En Camburero nos preguntan los pastores el objeto de ir allí sin escopetas».

Castaño se centró también en uno de los primeros exploradores de la zona, Casiano de Prado y Vallo, quien a mediados del siglo XIX recorrió los Picos de Europa visitando algunas de sus localidades y tratando de ascender a sus alturas. En su relato expuso detalles de la vida y costumbres de los vecinos de este entorno que dan una idea fiel de sus circunstancias y conocimiento del territorio.

Las Jornadas Culturales del Vízcares continuarán esta tarde. El instructor de parapente Ricardo Igelmo trazará con vídeos e imágenes un recorrido por la práctica de este deporte.