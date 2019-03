La patronal Otea pide al Principado un Plan de Lagos para los próximos 25 años Empresarios y representantes del sector turístico en la jornada celebrada en el Parador. / XUAN CUETO El sector turístico exige una solución definitiva al calendario de acceso con el fin de proporcionar al visitante «más calidad y satisfacción» GLORIA POMARADA CANGAS DE ONÍS. Jueves, 28 marzo 2019, 00:21

A falta de que se publique oficialmente el calendario del plan de transporte a los Lagos de Covadonga, el periodo de 165 jornadas de acceso obligado en bus y taxi se conocía a mediados de este mismo marzo, a menos de un mes de su entrada en vigor. La incertidumbre que reinó hasta entonces ya había sido denunciada en las últimas semanas por los empresarios del sector turístico de la comarca y, ayer, a las críticas se sumaba la patronal Otea. «El Plan de Lagos tiene que solucionarse de una vez por todas», sostuvo el presidente, José Luis Álvarez Almeida, durante la Jornada de Gestión del Negocio Hotelero en el Oriente, celebrada en el Parador de Cangas de Onís. Para la asociación de hostelería y turismo es necesario «poner soluciones de aquí a 25 años». «No podemos estar hablando de un Plan de Lagos que se va a estar haciendo dentro de tres meses», censuró Almeida.

Este 2019 la fijación de las jornadas con acceso restringido a vehículos privados ha llegado envuelta en polémica. El Ayuntamiento de Cangas de Onís denunciaba a finales de diciembre que la Consejería de Medio Ambiente pretendía ampliar el plan a todos los fines de semana del año, una medida que suscitó la oposición frontal del concejo. El Principado instó entonces al Consistorio a presentar su propia propuesta, registrada finalmente el 6 de marzo. Hasta esa fecha, el equipo de gobierno llevó a cabo un análisis de los datos de otros años a través de una documentación que, según señalaron, tardó en serles remitida.

La demora en la fijación de las fechas ha supuesto en estos meses contratiempos para los empresarios turísticos, que han venido denunciando su incapacidad para dar respuestas concretas a los clientes sobre el cómo y el cuándo de las restricciones a Lagos. «Ahora que estamos en un momento político de peticiones, creo que a todos los partidos se les pide desde el sector un plan especial de transporte a Lagos y Covadonga que pueda darle más calidad y satisfacción al turista», instó Almeida.

El presidente de la patronal turística animó además a dar los pasos necesarios para que el Oriente «despegue de una vez por todas» y para ello una de sus apuestas pasa por el turismo religioso. «Es una demanda que desde Otea y desde el sector llevamos haciendo muchísimo tiempo», recordó.

Pisos ilegales e internet

La de ayer fue una jornada consagrada precisamente al análisis de los retos, abordados por los noventa empresarios turísticos participantes junto al Banco Sabadell y el Instituto Técnico Hotelero (ITH). Entre los desafíos figura la competencia de los pisos turísticos ilegales, que el presidente de Otea solicitó regular conforme a la ley ya existente. «Hay que hacer desaparecer cuanto antes esa oferta ilegal porque no ofrece ni seguridad ni garantía al turista», dijo.

El de las conexiones es otro de los puntos débiles detectados por el sector, especialmente en materia de transportes como el AVE. También apuntó Almeida a la urgencia de emprender una «revolución digital en materia de redes sociales y de conectividad, que nos permita a los empresarios turísticos estar en el mismo nivel que están nuestros homólogos en Cantabria o en Castilla y León».

Crear empleo

La innovación se complica no obstante en zonas rurales como las del Oriente, recordaron los profesionales durante la jornada, pues la conexión a internet es deficiente o sigue sin llegar a núcleos de toda la comarca. «Si la inversión privada no llega habrá que ver cómo se le puede exigir a la administración pública que cubra estas zonas que no son rentables», propuso Álvaro Carrillo, director general del ITH. Por su parte, Carmen Vilabrille, directora regional del Banco Sabadell en el Oriente, expuso a los empresarios hoteleros los métodos de financiación existentes y su compromiso de «trabajar en equipo para sacar adelante proyectos y crear empleo» en el sector.