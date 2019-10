Peñamellera Alta aumentará hasta catorce las viviendas públicas para fijar población José Antonio Roque y Fermín Bravo, ayer en Alles. / FOTOS: XUAN CUETO Principado y Consistorio crearán cuatro nuevas en las escuelas de Alles, pero las de Trescares serán derribadas por problemas estructurales G. POMARADA ALLES. Viernes, 11 octubre 2019, 01:33

La colaboración entre Principado y Ayuntamiento permitirá aumentar el parque de vivienda pública en Peñamellera Alta. Actualmente son diez las viviendas autonómicas existentes en el municipio, distribuidas entre los núcleos de Alles, con ocho, y Oceño, con dos. A ellas se suman además dos de titularidad municipal en la propia capital y en Cáraves. Con el fin de ampliar esa oferta se reunían ayer en la casa consistorial el alcalde, José Antonio Roque (Foro), y el director general de Vivienda, Fermín Bravo, quienes abordaron la creación de nuevas viviendas en las antiguas escuelas y las casas de los maestros de Alles, dos inmuebles que «están arreglados» y que sería únicamente necesario acondicionar en su interior, explicó el primer edil. La fórmula acordada es la de ceder esos edificios al Principado, de forma que sea la administración autonómica la que se encargue de la gestión.

Por perfilar queda, no obstante, el tipo de casa que se habilitaría, pues sobre la mesa está la posibilidad de diseñar el interior en forma de pequeños apartamentos dirigidos a personas mayores. En todo caso, la cifra estimada por sendas administraciones es la de cuatro nuevas viviendas, lo que situaría el cómputo global de aquellas correspondientes al Principado en catorce. «Habría ese número para quinientos habitantes, cuando la media asturiana es de unas diez por mil. Seguimos apostando por el medio rural, somos una de las comunidades autónomas que tenemos más vivienda en esas zonas», destacó Bravo. Como cifra, aportó que 72 de los 78 concejos asturianos disponen de vivienda pública, encaminada a «fijar y atraer población», principalmente entre los jóvenes. No obstante, Bravo destacó que «no hay que olvidar que Asturias es una de las comunidades más envejecidas de España y nuestro parque de viviendas está también para acercar a los mayores a los servicios médicos, administrativos y a la atención sociosanitaria».

Siete ocupadas

En el incremento que experimentarán ese tipo de casas en Peñamellera Alta no se incorporará finalmente la correspondiente a las antiguas viviendas de Trescares. El inmueble, sin uso, presenta desde tiempo atrás daños que han llevado al Principado a tomar la determinación de derribarlo. «Es una zona con problemas freáticos», explicó el director general, cuyo departamento analiza la conveniencia o no de levantar una nueva edificación. A priori, esa opción no parece favorable, ya que «tiene un coste elevado para obtener solo una vivienda». De ahí, abundó, que el Principado apueste por el proyecto de Alles.

Actualmente, siete de las viviendas están ocupadas, en su mayoría por familias jóvenes, explicó el alcalde. «Hay gente que tiene niños y preguntan a ver si quedan alguna vacante», contó Roque. Por ello, el paso inmediato será «mirar las viviendas que tenemos vacantes en el municipio, una en Oceño y dos en Alles. Una ya está rehabilitada y las otras dos necesitarán un pequeño retoque, pero están bien», apuntó el alcalde.