Los más pequeños aprenden valores gracias al deporte en Barro Los escolares de diversos centros educativos de Llanes se divierten jugando a voley bote en la playa de Barro. / NEL ACEBAL Trescientos escolares de Llanes se dieron cita en la playa con motivo de la tercera edición de Deporteduca L. RAMOS BARRO (LLANES). Miércoles, 8 mayo 2019, 00:20

Toda lección se aprende mejor aderezada con una buena dosis de diversión. Por ese motivo, los profesores de Educación Física de varios colegios ubicados en el concejo llanisco volvían a celebrar ayer, por tercer año consecutivo, una jornada de convivencia en la que sus alumnos pudieron empaparse de valores como la responsabilidad, el respeto y la cooperación sin olvidar que son niños y que su principal trabajo es disfrutar de su infancia.

Con la ayuda de sus colegas de otras asignaturas, los profes convirtieron la playa de Barro en una gigantesca y especial aula al aire libre en la que cerca de trescientos chavales procedentes de los colegios de Nueva, Valdellera de Posada y Peña Tú de Llanes y los colegios rurales agrupados 1 y 2 se lo pasaron de lo lindo y pudieron conocer a niños de otros centros mientras aprendían una valiosa lección. «Queremos que entiendan la importancia de cooperar, que vean cómo entre niños de diferentes coles y maestros de distintas asignaturas podemos hacer, juntos, que todo salga bien», explicaba uno de los impulsores de la iniciativa, Rubén Veroz.

Con la arena convertida en varios campos en los que disputar partidos de rugby cinta, voley bote y balonmano playa, los escolares disfrutaron de una jornada diferente. «La idea está genial, pues nos permite relacionarnos con niños de otros coles y a la vez nos hace ser responsables», explicaban Julia Castillo y Nadaya Argüelles, de once y doce años y alumnas del Valdellera, mientras Ana Balmori, de once años y del Peña Tú, les daba la razón y se mostraba dispuesta a repetir. Todas ellas, al igual que el resto de sus compañeros de 6º de Primaria, tuvieron que hacerse cargo de grupos de cuatro niños de 1º y 2º de Primaria y ejercer de entrenadores o tomar el papel de árbitros.

«Me está encantando la experiencia, y eso que tengo a un niño a mi cargo que no es que se porte muy bien», aseveraba Alejandro Rodríguez, de once años y alumno del Valdellera. Y su compañera Victoria Morán, también de once años, se mostraba de acuerdo, destacando «lo bonito que es jugar en equipo». Por su parte, Sofía D'Souza, de siete años y llegada desde el CRA 1 (Celorio), explicaba orgullosa cómo gracias a su entrenadora habían logrado ganar los dos partidos de balonmano jugados y aseveraba que «es mucho más divertido esto que una clase normal en el cole».