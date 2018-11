Los pescadores de Bustio critican la «mala planificación» de su dragado Jesús Peñil, ante su embarcación, en el puerto ribadedense de Bustio. / JUAN LLACA «Dejaron el puerto peor que estaba», lamenta el patrón mayor sobre unos trabajos interrumpidos que no se reanudarán hasta la primavera LUCÍA RAMOS COLOMBRES. Martes, 27 noviembre 2018, 00:19

Con el puerto dragado «a medias» y con un gran escalón en el fondo, que es todo «un peligro» para las embarcaciones. Así se han quedado los pescadores de la localidad ribadedense de Bustio, quienes apenas se podían creer lo que estaba sucediendo cuando los tripulantes de la draga 'Kin Kon' les dijeron hace unos días que se marchaban, con los trabajos para limpiar de lodos el fondo de la dársena sin terminar. «A día de hoy -por ayer- no hemos recibido ninguna comunicación oficial acerca de lo que está sucediendo, ni de por qué se interrumpieron los trabajos, ni sobre cuándo se van a reanudar», criticaba el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Bustio, Jesús Peñil.

Sí dio explicaciones, escuetas, el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, la pasada semana en la Junta General del Principado, ante las preguntas de la diputada popular Carmen Pérez. Los trabajos, indicó, quedaron paralizados temporalmente por la cercanía del invierno y, con él, de la época de temporales en la mar. La actuación se reanudará, agregó, durante la próxima primavera. Señaló también Lastra que todavía queda «algo menos de la mitad del material por dragar».

Sobre estos importantes retrasos -los trabajos comenzaron en junio y deberían haber estado terminados en agosto-, el titular de Infraestructuras indicó que «no es que las obras de Bustio sean más complejas o extraordinarias, simplemente tuvieron dificultades». Se refirió entonces a la negativa del Ayuntamiento de Llanes a permitir el paso de camiones cargados con los lodos por su territorio, lo que impidió llevar a cabo el plan de la consejería de extraer los materiales desde tierra y transportarlos hasta el puerto de Llanes para, una vez allí, cargarlos en la draga y llevarlos al punto de vertido, ubicado frente a la costa llanisca. «Estos trabajos deberían haber empezado el 24 de octubre e iban a durar dos semanas», lamentó Fernando Lastra, quien consideró «autoritaria» la posición del equipo de gobierno llanisco y lamentó su falta de «solidaridad».

Unas explicaciones que no convencen a los principales afectados por todos estos problemas en el dragado. «Aquí lo que hay es una falta de planificación por parte del Principado, pues no es lógico que no buscasen un punto de vertido más cercano al puerto, sabiendo como saben de sobra que aquí dependemos mucho de las mareas», manifestaba Joaquín Peñil, veterano pescador de Bustio y patrón del 'Estrella'. Como resultado de que el punto en el que la draga debe depositar el material extraído en la dársena esté ubicado frente a la costa llanisca, indicó, «solo se podía dar un viaje al día, pues tardaban seis horas en ir y venir y tenían que esperar a que la marea estuviese alta». A veces, agregó, «incluso tuvieron que quedarse a pasar la noche en el puerto de Llanes».

Escalón en el fondo

En términos similares se expresaba el patrón mayor de la cofradía, quien lamentó que los técnicos de la consejería «no escuchan ni atienden a explicaciones» cuando los pescadores locales les indican que con un punto de vertido más cercano daría tiempo a hacer varios viajes al día. En relación a los trabajos efectuados hasta el momento, Jesús Peñil criticó que «dragaron la mitad norte y dejaron la sur sin tocar, con lo que se ha generado un escalón importante en el fondo que puede hacer volcar a una embarcación si queda encallada. Dejaron el puerto peor que estaba», recalcó.

Tampoco convence en Bustio la clasificación de los lodos, que según los técnicos contienen mercurio. «Si das un paseo por la ría ves que hay fauna, hay angulas, de todo. Si tan contaminado estuviese no sería así», apuntaba, enfadado, Joaquín Peñil.